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"Союзмультфильм" хочет зарегистрировать товарный знак "Чебубу" - РИА Новости, 30.06.2025
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14:40 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/znak-2026307587.html
"Союзмультфильм" хочет зарегистрировать товарный знак "Чебубу"
"Союзмультфильм" хочет зарегистрировать товарный знак "Чебубу" - РИА Новости, 30.06.2025
"Союзмультфильм" хочет зарегистрировать товарный знак "Чебубу"
"Союзмультфильм" хочет зарегистрировать товарный знак "Чебубу", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:40:00+03:00
2025-06-30T14:40:00+03:00
россия
союзмультфильм
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Союзмультфильм" хочет зарегистрировать товарный знак "Чебубу", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в ведомство 27 июня. В качестве заявителя указан "Союзмультфильм". Организация под данным товарным знаком планирует производить и продавать в России косметические средства, детские товары, музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности и ряд других товаров. Всего в заявке числятся 45 классов МКТУ (международная классификация товаров и услуг - ред.). "Регистрация бренда "Чебубу" по широкому перечню товарных категорий, скорее всего, говорит о стратегическом намерении "Союзмультфильма" заранее застолбить это название на перспективу. Такой подход — стандартная практика для крупных медиахолдингов: он позволяет обезопасить себя от конкурентов и создать задел для будущей монетизации бренда в самых разных форматах — от игрушек и одежды до мультфильмов и цифровых продуктов", - рассказала РИА Новости гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. Она добавила, что выбор названия "Чебубу" может указывать на попытку создать аналог или преемника популярного персонажа "Лабубу". Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
https://ria.ru/20250612/igryshka-labubu-2022433485.html
https://ria.ru/20250606/glava-2021343154.html
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россия, союзмультфильм, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Россия, Союзмультфильм, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
"Союзмультфильм" хочет зарегистрировать товарный знак "Чебубу"

Роспатент: "Союзмультфильм" хочет зарегистрировать товарный знак "Чебубу"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОткрытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм"
Открытие мультимедийного парка киностудии Союзмультфильм - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Открытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Союзмультфильм" хочет зарегистрировать товарный знак "Чебубу", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство 27 июня. В качестве заявителя указан "Союзмультфильм".
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Организация под данным товарным знаком планирует производить и продавать в России косметические средства, детские товары, музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности и ряд других товаров. Всего в заявке числятся 45 классов МКТУ (международная классификация товаров и услуг - ред.).
"Регистрация бренда "Чебубу" по широкому перечню товарных категорий, скорее всего, говорит о стратегическом намерении "Союзмультфильма" заранее застолбить это название на перспективу. Такой подход — стандартная практика для крупных медиахолдингов: он позволяет обезопасить себя от конкурентов и создать задел для будущей монетизации бренда в самых разных форматах — от игрушек и одежды до мультфильмов и цифровых продуктов", - рассказала РИА Новости гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
Она добавила, что выбор названия "Чебубу" может указывать на попытку создать аналог или преемника популярного персонажа "Лабубу".
Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
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РоссияСоюзмультфильмФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
 
 
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