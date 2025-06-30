"Союзмультфильм" хочет зарегистрировать товарный знак "Чебубу"
Роспатент: "Союзмультфильм" хочет зарегистрировать товарный знак "Чебубу"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОткрытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм"
Открытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Союзмультфильм" хочет зарегистрировать товарный знак "Чебубу", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство 27 июня. В качестве заявителя указан "Союзмультфильм".
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Организация под данным товарным знаком планирует производить и продавать в России косметические средства, детские товары, музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности и ряд других товаров. Всего в заявке числятся 45 классов МКТУ (международная классификация товаров и услуг - ред.).
"Регистрация бренда "Чебубу" по широкому перечню товарных категорий, скорее всего, говорит о стратегическом намерении "Союзмультфильма" заранее застолбить это название на перспективу. Такой подход — стандартная практика для крупных медиахолдингов: он позволяет обезопасить себя от конкурентов и создать задел для будущей монетизации бренда в самых разных форматах — от игрушек и одежды до мультфильмов и цифровых продуктов", - рассказала РИА Новости гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
Она добавила, что выбор названия "Чебубу" может указывать на попытку создать аналог или преемника популярного персонажа "Лабубу".
Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.