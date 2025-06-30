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Пленный рассказал, как командование ВСУ довело до смерти мобилизованного - РИА Новости, 30.06.2025
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20:49 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/vsu-2026391847.html
Пленный рассказал, как командование ВСУ довело до смерти мобилизованного
Пленный рассказал, как командование ВСУ довело до смерти мобилизованного - РИА Новости, 30.06.2025
Пленный рассказал, как командование ВСУ довело до смерти мобилизованного
Командование ВСУ довело до смерти упражнениями на плацу мобилизованного, который не мог выдерживать физические нагрузки по состоянию здоровья, рассказал РИА... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T20:49:00+03:00
2025-06-30T20:49:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Командование ВСУ довело до смерти упражнениями на плацу мобилизованного, который не мог выдерживать физические нагрузки по состоянию здоровья, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин. "Очень плохое было обслуживание медицинское. У нас умер один парень, он сколько раз обращался к медикам… А его заставляли надевать бронежилет, идти на полигон", - сказал пленный. По его словам, в конце концов мобилизованный почувствовал себя так плохо, что на построение сослуживцы его вынесли. После построения мужчину доставили в медпункт, но не успели отвезти в больницу - он скончался. После этого случая медицинское обслуживание не улучшилось, отметил Рузгин. Из лекарств мобилизованным выдавали лишь базовое обезболивающее в таблетках, которое можно купить в обычных аптеках, добавил он. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002774067.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как командование ВСУ довело до смерти мобилизованного

Командование ВСУ довело до смерти мобилизованного упражнениями на плацу

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Командование ВСУ довело до смерти упражнениями на плацу мобилизованного, который не мог выдерживать физические нагрузки по состоянию здоровья, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин.
"Очень плохое было обслуживание медицинское. У нас умер один парень, он сколько раз обращался к медикам… А его заставляли надевать бронежилет, идти на полигон", - сказал пленный.
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По его словам, в конце концов мобилизованный почувствовал себя так плохо, что на построение сослуживцы его вынесли. После построения мужчину доставили в медпункт, но не успели отвезти в больницу - он скончался.
После этого случая медицинское обслуживание не улучшилось, отметил Рузгин. Из лекарств мобилизованным выдавали лишь базовое обезболивающее в таблетках, которое можно купить в обычных аптеках, добавил он.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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