https://ria.ru/20250630/vrach-2026192530.html

Врач рассказала, чем на самом деле вредны гаджеты

Врач рассказала, чем на самом деле вредны гаджеты - РИА Новости, 30.06.2025

Врач рассказала, чем на самом деле вредны гаджеты

Длительное использование гаджетов со временем может привести к сухости глаз и временной потере четкости зрения, рассказала РИА Новости кандидат медицинских... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T03:26:00+03:00

2025-06-30T03:26:00+03:00

2025-06-30T07:08:00+03:00

россия

общество

здоровье - общество

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155117/48/1551174864_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68aacc5c8cc02daa89df1a33f02966c2.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Длительное использование гаджетов со временем может привести к сухости глаз и временной потере четкости зрения, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии Института материнства и детства Пироговского Университета Татьяна Павлова.Она уточнила, что при взгляде на близкий объект несколько мышечных групп испытывают повышенную статическую нагрузку. Так, аккомодационная мышца внутри глаза напрягается, изменяя форму хрусталика для четкого фокусирования, а окологлазные мышцы удерживают взгляд на объекте."При длительной работе вблизи — например, при чтении или использовании гаджетов — эти мышцы остаются в напряжении, что со временем приводит к утомлению, сухости глаз и временной потере чёткости зрения", — отметила Павлова. Врач добавила, что гимнастика для глаз может быть полезна, особенно при длительной работе вблизи. Упражнения помогают снять усталость глаз, улучшить кровообращение в глазных мышцах, активизировать фокусировку, снизить риск спазма аккомодации у детей. Специалист отметила, что гимнастику для глаз можно делать два-три раза в день, особенно после 20-30 минут чтения или работы за экраном. "Для расслабления и тренировки аккомодационной мышцы: каждые 20 минут работы за компьютером или телефоном нужно делать паузу и в течение 20 секунд смотреть на объект, находящийся на расстоянии примерно шесть метров. Также есть упражнение с меткой на стекле: посмотреть вдаль, например, в окно, на 20 секунд, затем на метку, приклеенную на стекло с расстояния в 30-40 сантиметров. Это нужно повторить пять раз", — уточнила она.Специалист рассказала, что для расслабления и тренировки окологлазных мышц нужно использовать упражнение "Рисуем глазами": медленно переводить взгляд вверх-вниз, вправо-влево, по кругу в обе стороны."Для профилактики развития синдрома сухого глаза есть упражнение "Моргание": быстро моргать в течение 30 секунд, затем закрыть глаза и расслабиться", — поделилась Павлова.Нормальный режим морганий: один раз в 10-12 секунд, не реже, заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20241105/son-1981860473.html

https://ria.ru/20250505/parkinson-2014949720.html

https://ria.ru/20250212/pamyat-1998749535.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, здоровье - общество, здоровье