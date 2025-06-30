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Военврач рассказал о системе подземных госпиталей в зоне СВО - РИА Новости, 30.06.2025
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Военврач рассказал о системе подземных госпиталей в зоне СВО
Военврач рассказал о системе подземных госпиталей в зоне СВО - РИА Новости, 30.06.2025
Военврач рассказал о системе подземных госпиталей в зоне СВО
Одним из прорывов российской военно-полевой медицины в зоне СВО медик группировки войск "Днепр" назвал созданную систему подземных госпиталей и отработанную... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T04:36:00+03:00
2025-06-30T04:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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ГЕНИЧЕСК, 30 июн - РИА Новости. Одним из прорывов российской военно-полевой медицины в зоне СВО медик группировки войск "Днепр" назвал созданную систему подземных госпиталей и отработанную схему их разворачивания у передовой. "Вы видите сами, все вроде как вполне прилично выглядит. И снаружи никто никогда не подумает, что под землей может быть вот такое построено. Этот подземный госпиталь, да", - сказал РИА Новости капитан медицинской службы с позывным "Ардуан". Военврач подчеркнул важность комплексного подхода, в число которых входят вопросы организации, логистики, а также вопросы скрытного разворачивания госпиталей на местности в непосредственной близости от передовой.
https://ria.ru/20250629/spetsoperatsiya-2026089659.html
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Военврач рассказал о системе подземных госпиталей в зоне СВО

Военврач группы Днепра назвал систему подземных госпиталей прорывом в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 30 июн - РИА Новости. Одним из прорывов российской военно-полевой медицины в зоне СВО медик группировки войск "Днепр" назвал созданную систему подземных госпиталей и отработанную схему их разворачивания у передовой.
"Вы видите сами, все вроде как вполне прилично выглядит. И снаружи никто никогда не подумает, что под землей может быть вот такое построено. Этот подземный госпиталь, да", - сказал РИА Новости капитан медицинской службы с позывным "Ардуан".
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Военврач подчеркнул важность комплексного подхода, в число которых входят вопросы организации, логистики, а также вопросы скрытного разворачивания госпиталей на местности в непосредственной близости от передовой.
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