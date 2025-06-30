https://ria.ru/20250630/voenvrach-2026195196.html

Военврач рассказал о системе подземных госпиталей в зоне СВО

Военврач рассказал о системе подземных госпиталей в зоне СВО - РИА Новости, 30.06.2025

Военврач рассказал о системе подземных госпиталей в зоне СВО

Одним из прорывов российской военно-полевой медицины в зоне СВО медик группировки войск "Днепр" назвал созданную систему подземных госпиталей и отработанную... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T04:36:00+03:00

2025-06-30T04:36:00+03:00

2025-06-30T04:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 30 июн - РИА Новости. Одним из прорывов российской военно-полевой медицины в зоне СВО медик группировки войск "Днепр" назвал созданную систему подземных госпиталей и отработанную схему их разворачивания у передовой. "Вы видите сами, все вроде как вполне прилично выглядит. И снаружи никто никогда не подумает, что под землей может быть вот такое построено. Этот подземный госпиталь, да", - сказал РИА Новости капитан медицинской службы с позывным "Ардуан". Военврач подчеркнул важность комплексного подхода, в число которых входят вопросы организации, логистики, а также вопросы скрытного разворачивания госпиталей на местности в непосредственной близости от передовой.

https://ria.ru/20250629/spetsoperatsiya-2026089659.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия