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В Тольятти начали проверку после видео с подростками, поющими гимн Украины - РИА Новости, 30.06.2025
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10:21 30.06.2025 (обновлено: 10:22 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/video-2026224278.html
В Тольятти начали проверку после видео с подростками, поющими гимн Украины
В Тольятти начали проверку после видео с подростками, поющими гимн Украины - РИА Новости, 30.06.2025
В Тольятти начали проверку после видео с подростками, поющими гимн Украины
Полиция организовала проверку после видео из Telegram-каналов, на котором якобы подростки-выпускники из Тольятти спели песню про Степана Бандеру и гимн Украины. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:21:00+03:00
2025-06-30T10:22:00+03:00
тольятти
самарская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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САМАРА, 30 июн - РИА Новости. Полиция организовала проверку после видео из Telegram-каналов, на котором якобы подростки-выпускники из Тольятти спели песню про Степана Бандеру и гимн Украины. В понедельник несколько Telegram-каналов разместили видео, на котором якобы после выпускного подростки спели песню "Батько наш Бандера, Украина - мати" и гимн Украины. В публикации утверждается, что все произошло в Тольятти в парке Победы. "В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.
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тольятти, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Тольятти, Самарская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Тольятти начали проверку после видео с подростками, поющими гимн Украины

Полиция начала проверку после видео, на котором подростки спели гимн Украины

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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САМАРА, 30 июн - РИА Новости. Полиция организовала проверку после видео из Telegram-каналов, на котором якобы подростки-выпускники из Тольятти спели песню про Степана Бандеру и гимн Украины.
В понедельник несколько Telegram-каналов разместили видео, на котором якобы после выпускного подростки спели песню "Батько наш Бандера, Украина - мати" и гимн Украины. В публикации утверждается, что все произошло в Тольятти в парке Победы.
"В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.
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ТольяттиСамарская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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