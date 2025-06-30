https://ria.ru/20250630/video-2026224278.html

В Тольятти начали проверку после видео с подростками, поющими гимн Украины

В Тольятти начали проверку после видео с подростками, поющими гимн Украины - РИА Новости, 30.06.2025

В Тольятти начали проверку после видео с подростками, поющими гимн Украины

Полиция организовала проверку после видео из Telegram-каналов, на котором якобы подростки-выпускники из Тольятти спели песню про Степана Бандеру и гимн Украины. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:21:00+03:00

2025-06-30T10:21:00+03:00

2025-06-30T10:22:00+03:00

тольятти

самарская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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САМАРА, 30 июн - РИА Новости. Полиция организовала проверку после видео из Telegram-каналов, на котором якобы подростки-выпускники из Тольятти спели песню про Степана Бандеру и гимн Украины. В понедельник несколько Telegram-каналов разместили видео, на котором якобы после выпускного подростки спели песню "Батько наш Бандера, Украина - мати" и гимн Украины. В публикации утверждается, что все произошло в Тольятти в парке Победы. "В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.

https://ria.ru/20250630/krym-2026216106.html

тольятти

самарская область

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тольятти, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия