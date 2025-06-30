https://ria.ru/20250630/video-2026224278.html
В Тольятти начали проверку после видео с подростками, поющими гимн Украины
В Тольятти начали проверку после видео с подростками, поющими гимн Украины - РИА Новости, 30.06.2025
В Тольятти начали проверку после видео с подростками, поющими гимн Украины
Полиция организовала проверку после видео из Telegram-каналов, на котором якобы подростки-выпускники из Тольятти спели песню про Степана Бандеру и гимн Украины. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:21:00+03:00
2025-06-30T10:21:00+03:00
2025-06-30T10:22:00+03:00
тольятти
самарская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734261_0:201:2966:1869_1920x0_80_0_0_d3934bd43533844971cbe40799e48c95.jpg
САМАРА, 30 июн - РИА Новости. Полиция организовала проверку после видео из Telegram-каналов, на котором якобы подростки-выпускники из Тольятти спели песню про Степана Бандеру и гимн Украины. В понедельник несколько Telegram-каналов разместили видео, на котором якобы после выпускного подростки спели песню "Батько наш Бандера, Украина - мати" и гимн Украины. В публикации утверждается, что все произошло в Тольятти в парке Победы. "В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.
https://ria.ru/20250630/krym-2026216106.html
тольятти
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734261_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_0581bf3cd112d9861e2cf393f17fef3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тольятти, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Тольятти, Самарская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Тольятти начали проверку после видео с подростками, поющими гимн Украины
Полиция начала проверку после видео, на котором подростки спели гимн Украины