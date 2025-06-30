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Федор Ушаков. Легендарный русский флотоводец
Федор Ушаков. Легендарный русский флотоводец - РИА Новости, 30.06.2025
Федор Ушаков. Легендарный русский флотоводец
Федор Ушаков победоносно прошел две русско-турецкие войны и трижды отправлялся в Средиземное море. В Османской империи его знали под именем "Ушак-паша", а на родине называли "Суворовым на море". Зачем Ушаков ходил в Константинополь под прикрытием, почему его считали новатором морского боя, и как ему удалось взять неприступную крепость Корфу.
2025-06-30T17:40:00+03:00
2025-06-30T17:40:00+03:00
2025-06-30T18:37:00+03:00
гении русских побед
черное море
балтийское море
российская империя
турция
наполеон бонапарт
франция
средиземное море
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Федор Ушаков. Легендарный русский флотоводец
Федор Ушаков победоносно прошел две русско-турецкие войны и трижды отправлялся в Средиземное море. В Османской империи его знали под именем "Ушак-паша", а на родине называли "Суворовым на море". Зачем Ушаков ходил в Константинополь под прикрытием, почему его считали новатором морского боя, и как ему удалось взять неприступную крепость Корфу.
audio/mpeg
Федор Ушаков. Легендарный русский флотоводец
Федор Ушаков победоносно прошел две русско-турецкие войны и трижды отправлялся в Средиземное море. В Османской империи его знали под именем "Ушак-паша", а на родине называли "Суворовым на море". Зачем Ушаков ходил в Константинополь под прикрытием, почему его считали новатором морского боя, и как ему удалось взять неприступную крепость Корфу.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Какими кораблями Федор Ушаков командовал в составе Азовской флотилии? Для чего он ходил в Средиземное море под видом купца? Какие карантинные меры предпринимал Ушаков, чтобы справиться с эпидемией чумы в Херсоне? Атака по вражеским флагманам, резервные соединения и бой с марша — какие тактические приемы использовал Федор Ушаков? Как черноморским кораблям удалось победить сильный флот турок у острова Фидониси (Змеиный), в Керченском проливе, у мысов Тендра и Калиакрия? Почему после войны черноморские корабли Ушакова оказались в союзе с османами и отправились сражаться с французами в Средиземное море?Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анна БастраковаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Александр Кузык, Виктор Анохин, Андрей ГаврилинРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRxXfcQjT
черное море
балтийское море
российская империя
турция
франция
средиземное море
корфу
ионические острова
венеция
остров змеиный
новороссия
эгейское море
ионическое море
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Федор Ушаков. Легендарный русский флотоводец
Федор Ушаков победоносно прошел две русско-турецкие войны и трижды отправлялся в Средиземное море. В Османской империи его знали под именем "Ушак-паша", а на родине называли "Суворовым на море". Зачем Ушаков ходил в Константинополь под прикрытием, почему его считали новатором морского боя, и как ему удалось взять неприступную крепость Корфу.