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Федор Ушаков. Легендарный русский флотоводец - РИА Новости, 30.06.2025
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Гении русских побед
 
17:40 30.06.2025 (обновлено: 18:37 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/ushakov-2026345170.html
Федор Ушаков. Легендарный русский флотоводец
Федор Ушаков. Легендарный русский флотоводец - РИА Новости, 30.06.2025
Федор Ушаков. Легендарный русский флотоводец
Федор Ушаков победоносно прошел две русско-турецкие войны и трижды отправлялся в Средиземное море. В Османской империи его знали под именем "Ушак-паша", а на родине называли "Суворовым на море". Зачем Ушаков ходил в Константинополь под прикрытием, почему его считали новатором морского боя, и как ему удалось взять неприступную крепость Корфу.
2025-06-30T17:40:00+03:00
2025-06-30T18:37:00+03:00
гении русских побед
черное море
балтийское море
российская империя
турция
наполеон бонапарт
франция
средиземное море
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Федор Ушаков. Легендарный русский флотоводец
Федор Ушаков победоносно прошел две русско-турецкие войны и трижды отправлялся в Средиземное море. В Османской империи его знали под именем "Ушак-паша", а на родине называли "Суворовым на море". Зачем Ушаков ходил в Константинополь под прикрытием, почему его считали новатором морского боя, и как ему удалось взять неприступную крепость Корфу.
audio/mpeg
Федор Ушаков. Легендарный русский флотоводец
Федор Ушаков победоносно прошел две русско-турецкие войны и трижды отправлялся в Средиземное море. В Османской империи его знали под именем "Ушак-паша", а на родине называли "Суворовым на море". Зачем Ушаков ходил в Константинополь под прикрытием, почему его считали новатором морского боя, и как ему удалось взять неприступную крепость Корфу.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Какими кораблями Федор Ушаков командовал в составе Азовской флотилии? Для чего он ходил в Средиземное море под видом купца? Какие карантинные меры предпринимал Ушаков, чтобы справиться с эпидемией чумы в Херсоне? Атака по вражеским флагманам, резервные соединения и бой с марша — какие тактические приемы использовал Федор Ушаков? Как черноморским кораблям удалось победить сильный флот турок у острова Фидониси (Змеиный), в Керченском проливе, у мысов Тендра и Калиакрия? Почему после войны черноморские корабли Ушакова оказались в союзе с османами и отправились сражаться с французами в Средиземное море?Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анна БастраковаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Александр Кузык, Виктор Анохин, Андрей ГаврилинРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRxXfcQjT
черное море
балтийское море
российская империя
турция
франция
средиземное море
корфу
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эгейское море
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черное море, балтийское море, российская империя, турция, наполеон бонапарт, франция, средиземное море, корфу, ионические острова, венеция, черноморский флот вмф россии, балтийский флот вмф россии, федор ушаков, екатерина ii, григорий потемкин, остров змеиный, остров крым, новороссия, эгейское море, ионическое море, аудио
Гении русских побед, Черное море, Балтийское море, Российская империя, Турция, Наполеон Бонапарт, Франция, Средиземное море, Корфу, Ионические острова, Венеция, Черноморский флот ВМФ России, Балтийский флот ВМФ России, Федор Ушаков, Екатерина II, Григорий Потемкин, остров Змеиный, Остров Крым, Новороссия, Эгейское море, Ионическое море

Федор Ушаков. Легендарный русский флотоводец

Гении русских побед
Федор Ушаков. Легендарный русский флотоводец
Вчера, 17:40
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Федор Ушаков победоносно прошел две русско-турецкие войны и трижды отправлялся в Средиземное море. В Османской империи его знали под именем "Ушак-паша", а на родине называли "Суворовым на море". Зачем Ушаков ходил в Константинополь под прикрытием, почему его считали новатором морского боя, и как ему удалось взять неприступную крепость Корфу.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Какими кораблями Федор Ушаков командовал в составе Азовской флотилии? Для чего он ходил в Средиземное море под видом купца? Какие карантинные меры предпринимал Ушаков, чтобы справиться с эпидемией чумы в Херсоне? Атака по вражеским флагманам, резервные соединения и бой с марша — какие тактические приемы использовал Федор Ушаков? Как черноморским кораблям удалось победить сильный флот турок у острова Фидониси (Змеиный), в Керченском проливе, у мысов Тендра и Калиакрия? Почему после войны черноморские корабли Ушакова оказались в союзе с османами и отправились сражаться с французами в Средиземное море?
Эксперты эпизода:
  • кандидат исторических наук, доцент кафедры "Всеобщая история и мировая культура" СевГУ Вадим Хапаев;
  • военный историк СевГУ Евгений Абаев;
  • военный историк СевГУ Михаил Сабельников;
  • доктор исторических наук, профессор СПбГУ Кирилл Назаренко.
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Сценарий эпизода: Анна Бастракова
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Александр Кузык, Виктор Анохин, Андрей Гаврилин
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRxXfcQjT
 
Гении русских победЧерное мореБалтийское мореРоссийская империяТурцияНаполеон БонапартФранцияСредиземное мореКорфуИонические островаВенецияЧерноморский флот ВМФ РоссииБалтийский флот ВМФ РоссииФедор УшаковЕкатерина IIГригорий Потемкиностров ЗмеиныйОстров КрымНовороссияЭгейское мореИоническое море
 
 
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