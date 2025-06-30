https://ria.ru/20250630/ukraina-2026404711.html

У украинского экс-военкома нашли имущество на миллион долларов

У украинского экс-военкома нашли имущество на миллион долларов - РИА Новости, 30.06.2025

У украинского экс-военкома нашли имущество на миллион долларов

Бывший начальник Броварского военкомата Юрий Бурляй, несмотря на скромную зарплату, завладел коллекцией элитной недвижимости и дорогими автомобилями на сумму... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T23:34:00+03:00

2025-06-30T23:34:00+03:00

2025-06-30T23:34:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бывший начальник Броварского военкомата Юрий Бурляй, несмотря на скромную зарплату, завладел коллекцией элитной недвижимости и дорогими автомобилями на сумму около миллиона долларов, сообщает украинское издание "Следствие.Инфо". "Бывший руководитель Броварского районного ТЦК и СП (военкомата - ред.) Юрий Бурляй пользуется элитным домом в пригороде Киева, квартирой в Вышгороде и делает ремонт в двух квартирах в Борисполе. Большая часть этого имущества, включая автопарк семьи, появилась в последние годы, когда Бурляй возглавлял Броварской военкомат", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. В ходе расследования журналисты также выяснили, что во время службы Бурляя в Броварском военкомате его теща стала владелицей двух однокомнатных квартир в новом жилом комплексе в Борисполе. Из сообщения также следует, что недвижимость и автомобили, которыми сейчас пользуется семья Бурляя, оценивается на сумму более 40 миллионов гривен, или почти один миллион долларов. В свою очередь, глава правления гражданской организации "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик в комментарии журналистам отметил, что декларация за 2024 год показывает, что у экс-военкома не было достаточно средств для совершения таких покупок.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026078728.html

https://ria.ru/20250626/voenkomat-2025486266.html

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в мире, украина, бровары, коррупция, вооруженные силы украины