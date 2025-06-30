https://ria.ru/20250630/ukraina-2026382606.html

Пленный рассказал об использовании сотрудниками ТЦК девушек как приманки

Пленный рассказал об использовании сотрудниками ТЦК девушек как приманки - РИА Новости, 30.06.2025

Пленный рассказал об использовании сотрудниками ТЦК девушек как приманки

Сотрудники военкоматов на Украине используют девушек в качестве "приманки" для мужчин в целях их дальнейшей мобилизации на фронт, сообщил РИА Новости пленный... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T19:18:00+03:00

2025-06-30T19:18:00+03:00

2025-06-30T21:44:00+03:00

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине используют девушек в качестве "приманки" для мужчин в целях их дальнейшей мобилизации на фронт, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник. "Я познакомился с девушкой из Васильковки, и она меня пригласила к себе в гости. Я приехал, мы с ней дошли до ее дома, и меня там приняло ТЦК (сотрудники территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). И дальше все закрутилось, поехало… Просто сейчас в ТЦК огромный недобор людей, и они изощряются по многим функциям и схемам, как заманить, как поймать и затянуть к себе в ТЦК", - рассказал пленный. По словам Колесника, знакомство с подставной девушкой произошло в социальных сетях. Знакомство быстро переросло в звонки через мессенджеры, где девушка пригласила его к себе в гости в другой город, где в дальнейшем он и был мобилизован. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026289201.html

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026128991.html

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Пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник о приманке ТЦК Пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник рассказал РИА Новости, что украинское ТЦК использует девушек в качестве приманки для дальнейшей мобилизации на фронт 2025-06-30T19:18 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, вооруженные силы украины