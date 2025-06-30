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Киев получил от Канады 1,7 миллиарда долларов за счет российских активов
Киев получил от Канады 1,7 миллиарда долларов за счет российских активов - РИА Новости, 30.06.2025
Киев получил от Канады 1,7 миллиарда долларов за счет российских активов
Украина получила от Канады 1,7 миллиарда долларов, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ, сообщил в понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:57:00+03:00
2025-06-30T17:57:00+03:00
2025-06-30T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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денис шмыгаль
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украина получила от Канады 1,7 миллиарда долларов, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ, сообщил в понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль. "Украина получила от Канады около 1,7 миллиарда долларов (2,3 миллиарда канадских долларов) в рамках инициативы ERA. Это средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его данным, с начала года с учетом последнего транша Украина получила около 17,6 миллиарда долларов за счет замороженных активов РФ. Как ранее заявил Шмыгаль, в целом инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставит ЕС. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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РИА Новости
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экономика, россия, украина, канада, денис шмыгаль, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Украина, Канада, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear
Киев получил от Канады 1,7 миллиарда долларов за счет российских активов
Шмыгаль: Украина получила от Канады $1,7 млрд за счет доходов от активов РФ