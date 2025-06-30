https://ria.ru/20250630/ukraina-2026367103.html

Киев получил от Канады 1,7 миллиарда долларов за счет российских активов

Киев получил от Канады 1,7 миллиарда долларов за счет российских активов - РИА Новости, 30.06.2025

Киев получил от Канады 1,7 миллиарда долларов за счет российских активов

Украина получила от Канады 1,7 миллиарда долларов, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ, сообщил в понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:57:00+03:00

2025-06-30T17:57:00+03:00

2025-06-30T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украина получила от Канады 1,7 миллиарда долларов, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ, сообщил в понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль. "Украина получила от Канады около 1,7 миллиарда долларов (2,3 миллиарда канадских долларов) в рамках инициативы ERA. Это средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его данным, с начала года с учетом последнего транша Украина получила около 17,6 миллиарда долларов за счет замороженных активов РФ. Как ранее заявил Шмыгаль, в целом инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставит ЕС. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250613/ukraina-2022643020.html

https://ria.ru/20250626/putin-2025657313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, канада, денис шмыгаль, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear