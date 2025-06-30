https://ria.ru/20250630/ukraina-2026355443.html

ЕК и Киев договорились по соглашению о свободной торговле сельхозпродукцией

ЕК и Киев договорились по соглашению о свободной торговле сельхозпродукцией - РИА Новости, 30.06.2025

ЕК и Киев договорились по соглашению о свободной торговле сельхозпродукцией

Европейская комиссия и Украина достигли принципиальной договоренности по соглашению о свободной торговле сельскохозяйственной продукцией, сообщил на... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:13:00+03:00

2025-06-30T17:13:00+03:00

2025-06-30T17:13:00+03:00

украина

брюссель

марош шефчович

евросоюз

еврокомиссия

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Европейская комиссия и Украина достигли принципиальной договоренности по соглашению о свободной торговле сельскохозяйственной продукцией, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по торговле Марош Шефчович. "Мы рады сообщить, что Европейская комиссия и Украина достигли принципиального соглашения о пересмотре нашего двустороннего соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле... Сегодняшнее соглашение сбалансировано, справедливо и реалистично. Это наилучший возможный результат в сложных геополитических условиях. С политической точки зрения, это сильный сигнал о неизменной поддержке Украины. И, что особенно важно, оно учитывает озабоченность наших государств-членов, фермеров и производителей", - сказал он. Евросоюз с 6 июня прекратил действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, которое было принято в 2022 году, и восстановил квоты на украинские товары. 22 мая представитель Еврокомиссии сообщил журналистам в Брюсселе, что ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. По его словам, страны ЕС утвердили меры переходного периода. Это означает, что в течение оставшихся месяцев 2025 года для Украины будут действовать тарифные квоты, рассчитанные на весь год. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной. По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок. По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС. В частности, если в сезоне 2021-2022 Украина экспортировала в ЕС 40 тысяч тонн сахара, то в сезоне 2023-2024 этот показатель увеличился до 500 тысяч тонн.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, брюссель, марош шефчович, евросоюз, еврокомиссия, экономика