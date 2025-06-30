Рейтинг@Mail.ru
Силы ВСУ могут закончиться в течение полугода, пишет FT - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026329246.html
Силы ВСУ могут закончиться в течение полугода, пишет FT
Силы ВСУ могут закончиться в течение полугода, пишет FT - РИА Новости, 30.06.2025
Силы ВСУ могут закончиться в течение полугода, пишет FT
ВСУ могут истощить свои силы в течение полугода, на фоне этого Киев на закрытых встречах с лидерами стран Запада все чаще обсуждает прекращение огня, пишет... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:57:00+03:00
2025-06-30T15:57:00+03:00
украина
россия
стамбул
владимир мединский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ могут истощить свои силы в течение полугода, на фоне этого Киев на закрытых встречах с лидерами стран Запада все чаще обсуждает прекращение огня, пишет обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман. "Украина может достичь предела в течение шести месяцев, если не получит новой значительной военной помощи", - написал Рахман. По его данным, некоторые лидеры стран-членов НАТО опасаются, что ситуация на фронте может серьезно ухудшиться для Украины к осени. Как отмечает журналист, меняются и настроения внутри украинских властей: они стали чаще и "с большей настойчивостью" говорить о необходимости добиться прекращения огня на закрытых встречах с представителями Запада. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
https://ria.ru/20250630/vsu-2026231898.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, стамбул, владимир мединский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, в мире
Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Силы ВСУ могут закончиться в течение полугода, пишет FT

Рахман: Украина все чаще обсуждает прекращение огня на закрытых встречах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ могут истощить свои силы в течение полугода, на фоне этого Киев на закрытых встречах с лидерами стран Запада все чаще обсуждает прекращение огня, пишет обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.
"Украина может достичь предела в течение шести месяцев, если не получит новой значительной военной помощи", - написал Рахман.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
ВСУ вынуждены бросать в бой элитные подразделения, пишет WSJ
Вчера, 10:52
По его данным, некоторые лидеры стран-членов НАТО опасаются, что ситуация на фронте может серьезно ухудшиться для Украины к осени.
Как отмечает журналист, меняются и настроения внутри украинских властей: они стали чаще и "с большей настойчивостью" говорить о необходимости добиться прекращения огня на закрытых встречах с представителями Запада.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
УкраинаРоссияСтамбулВладимир МединскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала