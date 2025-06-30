https://ria.ru/20250630/ukraina-2026329246.html

Силы ВСУ могут закончиться в течение полугода, пишет FT

Силы ВСУ могут закончиться в течение полугода, пишет FT - РИА Новости, 30.06.2025

Силы ВСУ могут закончиться в течение полугода, пишет FT

ВСУ могут истощить свои силы в течение полугода, на фоне этого Киев на закрытых встречах с лидерами стран Запада все чаще обсуждает прекращение огня, пишет... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:57:00+03:00

2025-06-30T15:57:00+03:00

2025-06-30T15:57:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ могут истощить свои силы в течение полугода, на фоне этого Киев на закрытых встречах с лидерами стран Запада все чаще обсуждает прекращение огня, пишет обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман. "Украина может достичь предела в течение шести месяцев, если не получит новой значительной военной помощи", - написал Рахман. По его данным, некоторые лидеры стран-членов НАТО опасаются, что ситуация на фронте может серьезно ухудшиться для Украины к осени. Как отмечает журналист, меняются и настроения внутри украинских властей: они стали чаще и "с большей настойчивостью" говорить о необходимости добиться прекращения огня на закрытых встречах с представителями Запада. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.

https://ria.ru/20250630/vsu-2026231898.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, россия, стамбул, владимир мединский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, в мире