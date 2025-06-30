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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.06.2025
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в понедельник в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:10:00+03:00
2025-06-30T14:10:00+03:00
2025-06-30T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в понедельник в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях. Чуть позже ее отменили. В 13.01 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги снова прозвучал в Харьковской области. Через некоторое время ее объявили в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу