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СМИ раскрыли, какой неожиданный удар получила Украина - РИА Новости, 30.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 30.06.2025 (обновлено: 14:39 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026299084.html
СМИ раскрыли, какой неожиданный удар получила Украина
СМИ раскрыли, какой неожиданный удар получила Украина - РИА Новости, 30.06.2025
СМИ раскрыли, какой неожиданный удар получила Украина
Саммит НАТО показал, что альянс убирает Украину с повестки дня, пишет Advance. "Так почему же Североатлантический альянс позволил убрать украинскую тему из... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:08:00+03:00
2025-06-30T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
европа
нато
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Саммит НАТО показал, что альянс убирает Украину с повестки дня, пишет Advance. "Так почему же Североатлантический альянс позволил убрать украинскую тему из первоочередных в повестке? Первая причина заключается в осознании ограниченности собственных ресурсов. После трех лет активного вооружения Киева западные арсеналы пусты, а производство лишь медленно растет до военного уровня", — говорится в публикации. В статье отмечается, что вторая причина — американская администрация хочет продемонстрировать, что не одержима бесконечными войнами, а Европа хочет избежать еще большего затягивания в конфликт, который может перерасти в ядерный. Третья заключается в понимании того, что украинский вооруженный конфликт без явных победителей закончится переговорами, поэтому слишком жесткая риторика или излишняя помощь могут закрыть двери для дипломатии и заставить Кремль пойти на эскалацию, утверждает издание. Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не была важной темой для обсуждения на саммите, а фокус был на укреплении обороноспособности альянса.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250630/dubinskiy-2026250286.html
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в мире, украина, киев, европа, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Европа, НАТО
СМИ раскрыли, какой неожиданный удар получила Украина

Advance: НАТО убирает Украину с повести дня

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Саммит НАТО показал, что альянс убирает Украину с повестки дня, пишет Advance.

"Так почему же Североатлантический альянс позволил убрать украинскую тему из первоочередных в повестке? Первая причина заключается в осознании ограниченности собственных ресурсов. После трех лет активного вооружения Киева западные арсеналы пусты, а производство лишь медленно растет до военного уровня", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что вторая причина — американская администрация хочет продемонстрировать, что не одержима бесконечными войнами, а Европа хочет избежать еще большего затягивания в конфликт, который может перерасти в ядерный.

Третья заключается в понимании того, что украинский вооруженный конфликт без явных победителей закончится переговорами, поэтому слишком жесткая риторика или излишняя помощь могут закрыть двери для дипломатии и заставить Кремль пойти на эскалацию, утверждает издание.

Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не была важной темой для обсуждения на саммите, а фокус был на укреплении обороноспособности альянса.
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Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЕвропаНАТО
 
 
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