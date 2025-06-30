https://ria.ru/20250630/ukraina-2026299084.html

СМИ раскрыли, какой неожиданный удар получила Украина

СМИ раскрыли, какой неожиданный удар получила Украина - РИА Новости, 30.06.2025

СМИ раскрыли, какой неожиданный удар получила Украина

Саммит НАТО показал, что альянс убирает Украину с повестки дня, пишет Advance. "Так почему же Североатлантический альянс позволил убрать украинскую тему из... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:08:00+03:00

2025-06-30T14:08:00+03:00

2025-06-30T14:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Саммит НАТО показал, что альянс убирает Украину с повестки дня, пишет Advance. "Так почему же Североатлантический альянс позволил убрать украинскую тему из первоочередных в повестке? Первая причина заключается в осознании ограниченности собственных ресурсов. После трех лет активного вооружения Киева западные арсеналы пусты, а производство лишь медленно растет до военного уровня", — говорится в публикации. В статье отмечается, что вторая причина — американская администрация хочет продемонстрировать, что не одержима бесконечными войнами, а Европа хочет избежать еще большего затягивания в конфликт, который может перерасти в ядерный. Третья заключается в понимании того, что украинский вооруженный конфликт без явных победителей закончится переговорами, поэтому слишком жесткая риторика или излишняя помощь могут закрыть двери для дипломатии и заставить Кремль пойти на эскалацию, утверждает издание. Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не была важной темой для обсуждения на саммите, а фокус был на укреплении обороноспособности альянса.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250630/dubinskiy-2026250286.html

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в мире, украина, киев, европа, нато