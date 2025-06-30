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На Украине митрополиту канонической УПЦ заочно вынесли приговор - РИА Новости, 30.06.2025
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13:03 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026281740.html
На Украине митрополиту канонической УПЦ заочно вынесли приговор
На Украине митрополиту канонической УПЦ заочно вынесли приговор - РИА Новости, 30.06.2025
На Украине митрополиту канонической УПЦ заочно вынесли приговор
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что митрополита Луганской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Василия Поворознюка суд заочно... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:03:00+03:00
2025-06-30T13:03:00+03:00
россия
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
украинская православная церковь
московский патриархат
в мире
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что митрополита Луганской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Василия Поворознюка суд заочно приговорил к 11 годам лишения свободы. "По материалам СБУ 11 лет тюрьмы заочно получил митрополит Луганской епархии УПЦ Василий Поворознюк... Дополнительно суд постановил лишить Поворознюка права занимать любые должности в религиозных организациях на срок 13 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канал СБУ. Отмечается, что суд постановил конфисковать и передать в доход государства все принадлежащее клирику имущество – две квартиры, дом, два автомобиля. Поворознюка обвиняют в сотрудничестве с РФ. Ему вменяется статья "Пособничество государству-агрессору". Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250628/ukraina-2025961058.html
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россия, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, украинская православная церковь, московский патриархат, в мире, ситуация вокруг упц
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, В мире, Ситуация вокруг УПЦ
На Украине митрополиту канонической УПЦ заочно вынесли приговор

СБУ: митрополит Поворознюк заочно получил 11 лет тюрьмы

© Фото : РИА Новости Украина/ СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что митрополита Луганской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Василия Поворознюка суд заочно приговорил к 11 годам лишения свободы.
"По материалам СБУ 11 лет тюрьмы заочно получил митрополит Луганской епархии УПЦ Василий Поворознюк... Дополнительно суд постановил лишить Поворознюка права занимать любые должности в религиозных организациях на срок 13 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канал СБУ.
Киево-Печерская Лавра - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
На Украине священников УПЦ массово задерживают для отправки на фронт
28 июня, 00:44
Отмечается, что суд постановил конфисковать и передать в доход государства все принадлежащее клирику имущество – две квартиры, дом, два автомобиля. Поворознюка обвиняют в сотрудничестве с РФ. Ему вменяется статья "Пособничество государству-агрессору".
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Раде заявили, что Зеленский целенаправленно уничтожает УПЦ
27 июня, 02:09
 
РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатВ миреСитуация вокруг УПЦ
 
 
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