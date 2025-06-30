https://ria.ru/20250630/ukraina-2026225849.html

Сибига вышел из себя после слов главы МИД Словакии о России

Сибига вышел из себя после слов главы МИД Словакии о России - РИА Новости, 30.06.2025

Сибига вышел из себя после слов главы МИД Словакии о России

Слова главы МИД Словакии Юрая Бланара о прощении России привели в ярость его украинского коллегу Андрея Сибигу. "Те, кто никого не потерял в этой войне, не... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:26:00+03:00

2025-06-30T10:26:00+03:00

2025-06-30T10:26:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Слова главы МИД Словакии Юрая Бланара о прощении России привели в ярость его украинского коллегу Андрея Сибигу. "Те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать подобные заявления", — истерично написал он в соцсети X.Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование конфликта на Украине требует налаживания диалога с Россией, добавив, что нужно "когда-нибудь простить все, что произошло".Накануне глава МИД Сергей Лавров говорил, что Запад начал догадываться, что не сможет нанести стратегическое поражение России.

https://ria.ru/20250630/ukraina-2026208378.html

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