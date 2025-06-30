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Сибига вышел из себя после слов главы МИД Словакии о России - РИА Новости, 30.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026225849.html
Сибига вышел из себя после слов главы МИД Словакии о России
Сибига вышел из себя после слов главы МИД Словакии о России - РИА Новости, 30.06.2025
Сибига вышел из себя после слов главы МИД Словакии о России
Слова главы МИД Словакии Юрая Бланара о прощении России привели в ярость его украинского коллегу Андрея Сибигу. "Те, кто никого не потерял в этой войне, не... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:26:00+03:00
2025-06-30T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Слова главы МИД Словакии Юрая Бланара о прощении России привели в ярость его украинского коллегу Андрея Сибигу. "Те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать подобные заявления", — истерично написал он в соцсети X.Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование конфликта на Украине требует налаживания диалога с Россией, добавив, что нужно "когда-нибудь простить все, что произошло".Накануне глава МИД Сергей Лавров говорил, что Запад начал догадываться, что не сможет нанести стратегическое поражение России.
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026208378.html
https://ria.ru/20250629/politik-2026158109.html
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в мире, словакия, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Россия
Сибига вышел из себя после слов главы МИД Словакии о России

МИД Украины резко ответил главе МИД Словакии на призыв простить Россию

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Андрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Андрей Сибига . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Слова главы МИД Словакии Юрая Бланара о прощении России привели в ярость его украинского коллегу Андрея Сибигу.

"Те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать подобные заявления", — истерично написал он в соцсети X.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Глава МИД Украины выступил с призывом после российских ударов
Вчера, 09:00
Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование конфликта на Украине требует налаживания диалога с Россией, добавив, что нужно "когда-нибудь простить все, что произошло".

Накануне глава МИД Сергей Лавров говорил, что Запад начал догадываться, что не сможет нанести стратегическое поражение России.
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