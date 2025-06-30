https://ria.ru/20250630/ukraina-2026225849.html
Сибига вышел из себя после слов главы МИД Словакии о России
Сибига вышел из себя после слов главы МИД Словакии о России - РИА Новости, 30.06.2025
Сибига вышел из себя после слов главы МИД Словакии о России
Слова главы МИД Словакии Юрая Бланара о прощении России привели в ярость его украинского коллегу Андрея Сибигу. "Те, кто никого не потерял в этой войне, не... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:26:00+03:00
2025-06-30T10:26:00+03:00
2025-06-30T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793264565_0:77:2475:1470_1920x0_80_0_0_9ac94a627431218006f063f77a793005.png
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Слова главы МИД Словакии Юрая Бланара о прощении России привели в ярость его украинского коллегу Андрея Сибигу. "Те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать подобные заявления", — истерично написал он в соцсети X.Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование конфликта на Украине требует налаживания диалога с Россией, добавив, что нужно "когда-нибудь простить все, что произошло".Накануне глава МИД Сергей Лавров говорил, что Запад начал догадываться, что не сможет нанести стратегическое поражение России.
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026208378.html
https://ria.ru/20250629/politik-2026158109.html
словакия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793264565_342:0:2455:1585_1920x0_80_0_0_221fc40f723693bc0223d93c10185025.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Россия
Сибига вышел из себя после слов главы МИД Словакии о России
МИД Украины резко ответил главе МИД Словакии на призыв простить Россию