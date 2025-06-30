Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Германии прибыл в Киев - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 30.06.2025 (обновлено: 09:33 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026206430.html
Глава МИД Германии прибыл в Киев
Глава МИД Германии прибыл в Киев - РИА Новости, 30.06.2025
Глава МИД Германии прибыл в Киев
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев, это его первый официальный визит после вступления в должность, сообщает немецкий журнал Spiegel. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T08:33:00+03:00
2025-06-30T09:33:00+03:00
в мире
украина
киев
германия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026213403_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_af7814329197823cf232d24fac65c5cb.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев, это его первый официальный визит после вступления в должность, сообщает немецкий журнал Spiegel. "В понедельник министр иностранных дел Йоханн Вадефуль прибыл на Украину с первым официальным визитом. О поездке не сообщалось заранее из соображений безопасности", - говорится в публикации. Вадефуль также выложил пост в соцсети Х, в котором заявил, что находится на Украине. В видеозаписи, прикрепленной к публикации, он добавил, что встретится в Киеве с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Андреем Сибигой.
https://ria.ru/20250630/natsizm-2026150333.html
украина
киев
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026213403_256:0:2896:1980_1920x0_80_0_0_ec7a3e9660f165de14a15f87bf79f8c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, германия, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Германия, Владимир Зеленский
Глава МИД Германии прибыл в Киев

Spiegel: глава МИД ФРГ Вадефуль прибыл в Киев с первым официальным визитом

© Getty Images / picture alliance / Jörg BlankМинистр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в Киеве, Украина
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Getty Images / picture alliance / Jörg Blank
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в Киеве, Украина
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев, это его первый официальный визит после вступления в должность, сообщает немецкий журнал Spiegel.
"В понедельник министр иностранных дел Йоханн Вадефуль прибыл на Украину с первым официальным визитом. О поездке не сообщалось заранее из соображений безопасности", - говорится в публикации.
Вадефуль также выложил пост в соцсети Х, в котором заявил, что находится на Украине. В видеозаписи, прикрепленной к публикации, он добавил, что встретится в Киеве с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Пазл сложился: потомки нацистов правят коллективным Западом
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаКиевГерманияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала