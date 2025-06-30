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Глава МИД Германии прибыл в Киев
Глава МИД Германии прибыл в Киев - РИА Новости, 30.06.2025
Глава МИД Германии прибыл в Киев
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев, это его первый официальный визит после вступления в должность, сообщает немецкий журнал Spiegel. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T08:33:00+03:00
2025-06-30T08:33:00+03:00
2025-06-30T09:33:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев, это его первый официальный визит после вступления в должность, сообщает немецкий журнал Spiegel. "В понедельник министр иностранных дел Йоханн Вадефуль прибыл на Украину с первым официальным визитом. О поездке не сообщалось заранее из соображений безопасности", - говорится в публикации. Вадефуль также выложил пост в соцсети Х, в котором заявил, что находится на Украине. В видеозаписи, прикрепленной к публикации, он добавил, что встретится в Киеве с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Андреем Сибигой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, германия, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Германия, Владимир Зеленский
Глава МИД Германии прибыл в Киев
Spiegel: глава МИД ФРГ Вадефуль прибыл в Киев с первым официальным визитом