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Сальдо назвал условие завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:16 30.06.2025 (обновлено: 08:18 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026204897.html
Сальдо назвал условие завершения конфликта на Украине
Сальдо назвал условие завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 30.06.2025
Сальдо назвал условие завершения конфликта на Украине
Военный конфликт завершится только тогда, когда Украина окончательно лишится возможности угрожать России и русскому народу, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T08:16:00+03:00
2025-06-30T08:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Военный конфликт завершится только тогда, когда Украина окончательно лишится возможности угрожать России и русскому народу, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Конфликт завершится только тогда, когда Украина окончательно лишится возможности угрожать России и русскому народу. Как это будет - вопрос военной и политической стратегии", - сказал Сальдо. По его мнению, корейский вариант по урегулированию военного конфликта на Украине в теории возможен как промежуточный результат. "Но мы нацелены на полное выполнение задач СВО. Полумеры уже показали свою несостоятельность", - добавил губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html
россия
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россия, украина, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо назвал условие завершения конфликта на Украине

Сальдо: конфликт закончится, когда Украина перестанет угрожать России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Военный конфликт завершится только тогда, когда Украина окончательно лишится возможности угрожать России и русскому народу, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Конфликт завершится только тогда, когда Украина окончательно лишится возможности угрожать России и русскому народу. Как это будет - вопрос военной и политической стратегии", - сказал Сальдо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Зеленский в восторге: "понуждающий к миру" удар по России у Трампа на столе
27 июня, 08:00
По его мнению, корейский вариант по урегулированию военного конфликта на Украине в теории возможен как промежуточный результат.
"Но мы нацелены на полное выполнение задач СВО. Полумеры уже показали свою несостоятельность", - добавил губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Ничего нового: Запад гордится "секретными войнами на Украине"
9 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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