https://ria.ru/20250630/ukraina-2026196164.html
ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов
ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов - РИА Новости, 30.06.2025
ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов
ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов, добивая своих военных, чтобы те не попали в плен, рассказал заместитель командира по военно-политической работе... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T05:17:00+03:00
2025-06-30T05:17:00+03:00
2025-06-30T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов, добивая своих военных, чтобы те не попали в плен, рассказал заместитель командира по военно-политической работе одной из российских бригад с позывным "Прометей", слова которого приведены в сообщении министерства обороны РФ. "Если противник видит, что кто-то из их бойцов пытается сдаться, – они даже не по нашим солдатам запускают FPV-дроны, а прямо по своим. Они пытаются добить своих, чтобы те не попали в плен. Это, по сути, заградотряды", – сказал "Прометей". Минобороны РФ 26 июня сообщило, что в результате активных и решительных действий подразделений российской группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко в ДНР.
https://ria.ru/20250626/minoborony-2025545932.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов
ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов, добивая своих военных