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ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:17 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026196164.html
ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов
ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов - РИА Новости, 30.06.2025
ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов
ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов, добивая своих военных, чтобы те не попали в плен, рассказал заместитель командира по военно-политической работе... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T05:17:00+03:00
2025-06-30T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов, добивая своих военных, чтобы те не попали в плен, рассказал заместитель командира по военно-политической работе одной из российских бригад с позывным "Прометей", слова которого приведены в сообщении министерства обороны РФ. "Если противник видит, что кто-то из их бойцов пытается сдаться, – они даже не по нашим солдатам запускают FPV-дроны, а прямо по своим. Они пытаются добить своих, чтобы те не попали в плен. Это, по сути, заградотряды", – сказал "Прометей". Минобороны РФ 26 июня сообщило, что в результате активных и решительных действий подразделений российской группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко в ДНР.
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов

ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов, добивая своих военных

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов, добивая своих военных, чтобы те не попали в плен, рассказал заместитель командира по военно-политической работе одной из российских бригад с позывным "Прометей", слова которого приведены в сообщении министерства обороны РФ.
"Если противник видит, что кто-то из их бойцов пытается сдаться, – они даже не по нашим солдатам запускают FPV-дроны, а прямо по своим. Они пытаются добить своих, чтобы те не попали в плен. Это, по сути, заградотряды", – сказал "Прометей".
Минобороны РФ 26 июня сообщило, что в результате активных и решительных действий подразделений российской группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко в ДНР.
Работа FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России Рубикон в зоне СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Минобороны показало, как украинский солдат пытался сбить российский дрон
26 июня, 13:25
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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