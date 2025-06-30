https://ria.ru/20250630/ukraina-2026196164.html

ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов

ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов - РИА Новости, 30.06.2025

ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов

ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов, добивая своих военных, чтобы те не попали в плен, рассказал заместитель командира по военно-политической работе... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T05:17:00+03:00

2025-06-30T05:17:00+03:00

2025-06-30T05:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов, добивая своих военных, чтобы те не попали в плен, рассказал заместитель командира по военно-политической работе одной из российских бригад с позывным "Прометей", слова которого приведены в сообщении министерства обороны РФ. "Если противник видит, что кто-то из их бойцов пытается сдаться, – они даже не по нашим солдатам запускают FPV-дроны, а прямо по своим. Они пытаются добить своих, чтобы те не попали в плен. Это, по сути, заградотряды", – сказал "Прометей". Минобороны РФ 26 июня сообщило, что в результате активных и решительных действий подразделений российской группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко в ДНР.

https://ria.ru/20250626/minoborony-2025545932.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире