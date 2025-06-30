https://ria.ru/20250630/ukraina-2026193461.html
Командиры ВСУ вынудили солдат в Сумской области жить в окопах
Командиры ВСУ вынудили солдат в Сумской области жить в окопах - РИА Новости, 30.06.2025
Командиры ВСУ вынудили солдат в Сумской области жить в окопах
Украинские военнослужащие по несколько месяцев находятся в своих окопах без ротации и подкрепления в Сумской области, так как их командование игнорирует решение РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T03:54:00+03:00
2025-06-30T03:54:00+03:00
2025-06-30T03:54:00+03:00
безопасность
сумская область
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие по несколько месяцев находятся в своих окопах без ротации и подкрепления в Сумской области, так как их командование игнорирует решение вопросов с ротацией и снабжением, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Бойцы 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) второй месяц сидят в своих окопах без подкреплений и нормального снабжения", - сказал собеседник агентства. По его словам, ситуация на передовой наглядно показывает, с какими трудностями сталкиваются украинские военнослужащие, пока их командование игнорирует решение вопросов с ротацией и снабжением. "Нахождение под постоянным огнем без возможности помыться, а также нормально поесть - такой режим изматывает не только физически, но и морально", - добавил он. Собеседник агентства отметил, что долговременное отсутствие ротации ведет к физическому и психологическому истощению.
https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026189435.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сумская область
Безопасность, Сумская область
Командиры ВСУ вынудили солдат в Сумской области жить в окопах
Командиры ВСУ вынудили солдат в Сумской области по два месяца жить в окопах
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие по несколько месяцев находятся в своих окопах без ротации и подкрепления в Сумской области, так как их командование игнорирует решение вопросов с ротацией и снабжением, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Бойцы 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) второй месяц сидят в своих окопах без подкреплений и нормального снабжения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ситуация на передовой наглядно показывает, с какими трудностями сталкиваются украинские военнослужащие, пока их командование игнорирует решение вопросов с ротацией и снабжением.
"Нахождение под постоянным огнем без возможности помыться, а также нормально поесть - такой режим изматывает не только физически, но и морально", - добавил он.
Собеседник агентства отметил, что долговременное отсутствие ротации ведет к физическому и психологическому истощению.