https://ria.ru/20250630/udar-2026211409.html

ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области

ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 30.06.2025

ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы России ударили по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:16:00+03:00

2025-06-30T09:16:00+03:00

2025-06-30T10:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Собеседник агентства перечислил пораженные цели:В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250628/punkty--2025989383.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

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харьковская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, балаклея