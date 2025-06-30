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ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 30.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 30.06.2025 (обновлено: 10:13 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/udar-2026211409.html
ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области
ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 30.06.2025
ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области
Вооруженные силы России ударили по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:16:00+03:00
2025-06-30T10:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
балаклея
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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Собеседник агентства перечислил пораженные цели:В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250628/punkty--2025989383.html
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харьковская область
украина
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харьковская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, балаклея
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Балаклея
ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области

ВС РФ поразили склад и пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Собеседник агентства перечислил пораженные цели:
  • пункт временной дислокации ВСУ, там были слышны и видны скорые;
  • один из ударов пришелся по месту, откуда работали мобильные ПВО;
  • взрывы с последующей детонацией прогремели в районе аэродрома "Коротич", на нем готовят пилотов и запускают БПЛА;
  • целью атаки также стала Балаклея, где расположен склад боеприпасов и военной техники;
  • под удар могла попасть РСЗО HIMARS.
Боевая работа артиллерии в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Сумской области
28 июня, 09:57
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБалаклея
 
 
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