ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области
ВС РФ поразили склад и пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Собеседник агентства перечислил пораженные цели:
- пункт временной дислокации ВСУ, там были слышны и видны скорые;
- один из ударов пришелся по месту, откуда работали мобильные ПВО;
- взрывы с последующей детонацией прогремели в районе аэродрома "Коротич", на нем готовят пилотов и запускают БПЛА;
- целью атаки также стала Балаклея, где расположен склад боеприпасов и военной техники;
- под удар могла попасть РСЗО HIMARS.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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