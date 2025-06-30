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На Украине пришли в ярость из-за точного удара Москвы по Киеву - РИА Новости, 30.06.2025
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04:03 30.06.2025 (обновлено: 07:28 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/udar-2026193927.html
На Украине пришли в ярость из-за точного удара Москвы по Киеву
На Украине пришли в ярость из-за точного удара Москвы по Киеву - РИА Новости, 30.06.2025
На Украине пришли в ярость из-за точного удара Москвы по Киеву
Установление прямой коммуникации между главой СВР Сергеем Нарышкиным и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом стало очередным ударом Украине, заявил бывший помощник... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T04:03:00+03:00
2025-06-30T07:28:00+03:00
украина
москва
сша
сергей нарышкин
олег соскин
владимир зеленский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Установление прямой коммуникации между главой СВР Сергеем Нарышкиным и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом стало очередным ударом Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала."Нарышкин и Рэтклифф установили между собой прямую коммуникацию, и они теперь будут постоянно на связи. Это вообще беспрецедентно просто. Фактически устанавливаются уже очень серьезные и полноценные связи между США и Российской Федерацией", — сказал он.Аналитик отметил, что Владимир Зеленский не понимает, насколько критичной оказалась ситуация. По его словам, глава киевского режима напрасно надеется компенсировать разлад с Вашингтоном попыткой переманить на свою сторону королевскую семью Великобритании."И это все происходит на фоне затухания контактов между Зеленским и Трампом. Между Украиной и США идет полная деградация отношений во всех смыслах &lt;…&gt; Будем честно говорить, даже посла нормального нет, есть там какая-то барышня, но никто ее не видит и не слышит &lt;…&gt; Это большой удар", — заключил Соскин.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил, что провел телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. По словам главы СВР, они договорились о возможности в дальнейшем созвониться в любой момент и обсудить "интересующие вопросы".Официальный представитель МИД Мария Захарова на полях ПМЭФ заявила, что Москва ждет от Вашингтона предложений по продолжению двусторонних контактов. По ее словам, сейчас между ними налажен контакт по линии посольств и достаточно регулярно проходят телефонные переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026190161.html
https://ria.ru/20250630/rossija-2026186131.html
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026057840.html
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украина, москва, сша, сергей нарышкин, олег соскин, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру)
Украина, Москва, США, Сергей Нарышкин, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
На Украине пришли в ярость из-за точного удара Москвы по Киеву

Соскин: отношения США и России процветают назло Зеленскому

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" в зоне СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Установление прямой коммуникации между главой СВР Сергеем Нарышкиным и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом стало очередным ударом Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
"Нарышкин и Рэтклифф установили между собой прямую коммуникацию, и они теперь будут постоянно на связи. Это вообще беспрецедентно просто. Фактически устанавливаются уже очень серьезные и полноценные связи между США и Российской Федерацией", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
"Пора признать": в США осадили Зеленского за новые требования
02:35
Аналитик отметил, что Владимир Зеленский не понимает, насколько критичной оказалась ситуация. По его словам, глава киевского режима напрасно надеется компенсировать разлад с Вашингтоном попыткой переманить на свою сторону королевскую семью Великобритании.
"И это все происходит на фоне затухания контактов между Зеленским и Трампом. Между Украиной и США идет полная деградация отношений во всех смыслах <…> Будем честно говорить, даже посла нормального нет, есть там какая-то барышня, но никто ее не видит и не слышит <…> Это большой удар", — заключил Соскин.
И.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Россия надеется на устранение причин конфликта на Украине, заявила дипломат
01:22
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил, что провел телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. По словам главы СВР, они договорились о возможности в дальнейшем созвониться в любой момент и обсудить "интересующие вопросы".
Официальный представитель МИД Мария Захарова на полях ПМЭФ заявила, что Москва ждет от Вашингтона предложений по продолжению двусторонних контактов. По ее словам, сейчас между ними налажен контакт по линии посольств и достаточно регулярно проходят телефонные переговоры на высшем уровне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Русские отобрали самое главное: без этого Украина Америке больше не нужна
Вчера, 08:00
 
УкраинаМоскваСШАСергей НарышкинОлег СоскинВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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