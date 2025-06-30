https://ria.ru/20250630/uaz-2026393846.html

Гендиректор УАЗ передал в "Барс-Сармат" спецавтомобиль для расчетов БПЛА

Гендиректор УАЗ передал в "Барс-Сармат" спецавтомобиль для расчетов БПЛА - РИА Новости, 30.06.2025

Гендиректор УАЗ передал в "Барс-Сармат" спецавтомобиль для расчетов БПЛА

Генеральный директор завода УАЗ Алексей Спирин посетил зону СВО и передал в Центр специального назначения "Барс-Сармат" спецавтомобиль, спроектированный в... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T21:13:00+03:00

2025-06-30T21:13:00+03:00

2025-06-30T21:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

алексей спирин

россия

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 30 июн - РИА Новости. Генеральный директор завода УАЗ Алексей Спирин посетил зону СВО и передал в Центр специального назначения "Барс-Сармат" спецавтомобиль, спроектированный в конструкторском бюро предприятия с учётом требований расчетов БПЛА, передаёт корреспондент РИА Новости. "Автомобиль сделан в заводских условиях в экспериментальном цехе под особые требования... он оснащён дополнительной электроразводкой под все необходимые устройства, которые требуются при работе с БПЛА. Он имеет отдельные отсеки для перевозки БПЛА. Боевые заряды раздельны от экипажа. Есть съёмная крыша, которая позволяет иметь доступ к воздушному пространству уже на ходу", - рассказал Спирин. Он пояснил, что автомобиль создавался согласно актуальным требованиям и с учётом опыта бойцов отряда "Барс-Сармат". Кроме того, Спирин подчеркнул, что завод с 2022 года не раз вносил изменения для серийных автомобилей, которые предназначались для выполнения задач в зоне СВО: бронирование автомобилей с учётом всех динамических требований, технологические изменения кузова. Также на автомобили устанавливается антидроновая каркасная защита. Все спецавтомобили выполняют боевые задачи. Специалисты предприятия находятся в постоянном контакте с бойцами подразделений. "Ситуация с 2022 года динамично меняется в том числе и в вооружении, и в автомобильной технике. И мы постепенно также модифицируем автомобили. Мелкие опытные серии позволяют оценить эффективность тех или иных изменений, которые мы вносим", - рассказал Спирин. Кроме того, Спирин посетил зону СВО. В ходе визита на новые территории, а также в Курскую и Белгородскую области он проконтролировал выполнения задач на местах по техническому сопровождению и обеспечению запасными частями к автомобилям. "Также контролируем уровень сервиса. При необходимости занимаемся развитием сервисной сети, соответственно, требуется, чтобы и запчасти были в нужном количестве, в шаговой доступности, ну и, конечно же, по ценообразованию. Для военных у нас действуют специальные дополнительные скидки в 20%",- сказал Спирин . Ранее УАЗ передал "Барс-Сармат" ряд автомобилей, в том числе специально модифицированную для эвакуации раненых с поля боя "буханку".

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026074575.html

https://ria.ru/20250629/listovki-2026124609.html

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Генеральный директор завода УАЗ об особенностях переданного военным спецавтомобиля Генеральный директор завода УАЗ Алексей Спирин посетил зону СВО и передал в ЦСН "Барс-Сармат" спецавтомобиль, спроектированный в конструкторском бюро предприятия с учётом требований расчетов БПЛА. Он рассказал об особенностях автомобиля корреспонденту РИА Новости. 2025-06-30T21:13 true PT2M17S

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алексей спирин, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз)