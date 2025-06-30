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"Роскосмос" показал снимок циклона, накрывшего Москву - РИА Новости, 30.06.2025
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17:16 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/tsiklon-2026356064.html
"Роскосмос" показал снимок циклона, накрывшего Москву
"Роскосмос" показал снимок циклона, накрывшего Москву - РИА Новости, 30.06.2025
"Роскосмос" показал снимок циклона, накрывшего Москву
"Роскосмос" опубликовал космический снимок, на котором видно, как Москву накрыл циклон "Корнелиус", из-за которого в столице наблюдается непогода. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:16:00+03:00
2025-06-30T17:16:00+03:00
космос - риа наука
москва
евгений тишковец
роскосмос
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал космический снимок, на котором видно, как Москву накрыл циклон "Корнелиус", из-за которого в столице наблюдается непогода. "На столицу обрушился североатлантический циклон "Корнелиус" и принёс в Москву похолодание и ливни. Одеваемся теплее и ждём хорошей погоды", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что снимок сделан спутниками "Электро-Л" и "Арктика-М". Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что из-за североатлантического циклона "Корнелиус", на предстоящую неделю в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков.
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космос - риа наука, москва, евгений тишковец, роскосмос, общество
Космос - РИА Наука, Москва, Евгений Тишковец, Роскосмос, Общество
"Роскосмос" показал снимок циклона, накрывшего Москву

"Роскосмос" показал снимок накрывшего Москву циклона "Корнелиус"

© Фото : РоскосмосСпутниковый снимок циклона "Корнелиус"
Спутниковый снимок циклона Корнелиус - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Роскосмос
Спутниковый снимок циклона "Корнелиус"
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал космический снимок, на котором видно, как Москву накрыл циклон "Корнелиус", из-за которого в столице наблюдается непогода.
"На столицу обрушился североатлантический циклон "Корнелиус" и принёс в Москву похолодание и ливни. Одеваемся теплее и ждём хорошей погоды", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что снимок сделан спутниками "Электро-Л" и "Арктика-М".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что из-за североатлантического циклона "Корнелиус", на предстоящую неделю в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков.
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