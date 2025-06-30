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В Москве презентовали межрелигиозный духовно-просветительский центр - РИА Новости, 30.06.2025
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Религия
 
16:33 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/tsentr-2026337601.html
В Москве презентовали межрелигиозный духовно-просветительский центр
В Москве презентовали межрелигиозный духовно-просветительский центр - РИА Новости, 30.06.2025
В Москве презентовали межрелигиозный духовно-просветительский центр
Презентация Межрелигиозного духовного и культурно-просветительского центра состоялась в столичной Коммунарке 28 июня, он объединит четыре религиозных комплекса... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:33:00+03:00
2025-06-30T16:33:00+03:00
религия
россия
москва
коммунарка (москва)
альбир крганов
религия
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Презентация Межрелигиозного духовного и культурно-просветительского центра состоялась в столичной Коммунарке 28 июня, он объединит четыре религиозных комплекса - исламский, православный, иудейский и буддийский, сообщает корреспондент РИА Новости. "Во время празднования Сабантуя в Коммунарке состоялась презентация проекта Межрелигиозного духовного культурно-просветительского центра. Он объединит четыре религиозных комплекса - исламский, православный, иудейский и буддийский", - рассказал РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов. По словам муфтия, комплекс будет построен как единый архитектурный ансамбль с общественными пространствами. "Этот центр не просто место для молитвы и только для верующих. Комплекс станет образовательной базой для желающих больше узнать нашу историю, богатую культуру, религиозные особенности народов РФ. Планируется открытие реабилитационного центра для участников СВО, где военнослужащие смогут получить духовную и социальную поддержку. Данный проект реализуется при поддержке президента России Владимира Путина и мэрии Москвы во главе с Сергеем Собяниным", - отметил глава ДСМР. Муфтий сообщил, что строительство Межрелигиозного центра займет несколько лет. "Но не думаю, что на возведение духовного комплекса уйдут многие годы. Слишком большая востребованность в данном проекте как у властей, так и у верующих. Приложим все силы, средства и волю на это богоугодное дело", - заключил муфтий Крганов. По словам директора проектного центра МАРХИ Алексея Капустина, в Межрелигиозном центре 45 тысяч квадратных метров отводится православным, 27 тысяч - мусульманам, 10 тысяч квадратных метров иудеям и еще 15 тысяч буддистам. "Это уникальный религиозный проект, символизирующий единство народов России", - сказал Капустин. В рамках презентации состоялся круглый стол "Милосердие в России: Единство в служении Отечеству", в котором приняли участие религиозные деятели традиционных конфессий РФ, военное духовенство, ветераны СВО, общественные деятели, эксперты.
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россия, москва, коммунарка (москва), альбир крганов, религия
Религия, Россия, Москва, Коммунарка (Москва), Альбир Крганов, Религия

В Москве презентовали межрелигиозный духовно-просветительский центр

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСкульптура в Храме всех религий в Казани
Скульптура в Храме всех религий в Казани - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Скульптура в Храме всех религий в Казани
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Презентация Межрелигиозного духовного и культурно-просветительского центра состоялась в столичной Коммунарке 28 июня, он объединит четыре религиозных комплекса - исламский, православный, иудейский и буддийский, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Во время празднования Сабантуя в Коммунарке состоялась презентация проекта Межрелигиозного духовного культурно-просветительского центра. Он объединит четыре религиозных комплекса - исламский, православный, иудейский и буддийский", - рассказал РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
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Вчера, 11:45
По словам муфтия, комплекс будет построен как единый архитектурный ансамбль с общественными пространствами. "Этот центр не просто место для молитвы и только для верующих. Комплекс станет образовательной базой для желающих больше узнать нашу историю, богатую культуру, религиозные особенности народов РФ. Планируется открытие реабилитационного центра для участников СВО, где военнослужащие смогут получить духовную и социальную поддержку. Данный проект реализуется при поддержке президента России Владимира Путина и мэрии Москвы во главе с Сергеем Собяниным", - отметил глава ДСМР.
Муфтий сообщил, что строительство Межрелигиозного центра займет несколько лет.
"Но не думаю, что на возведение духовного комплекса уйдут многие годы. Слишком большая востребованность в данном проекте как у властей, так и у верующих. Приложим все силы, средства и волю на это богоугодное дело", - заключил муфтий Крганов.
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По словам директора проектного центра МАРХИ Алексея Капустина, в Межрелигиозном центре 45 тысяч квадратных метров отводится православным, 27 тысяч - мусульманам, 10 тысяч квадратных метров иудеям и еще 15 тысяч буддистам.
"Это уникальный религиозный проект, символизирующий единство народов России", - сказал Капустин.
В рамках презентации состоялся круглый стол "Милосердие в России: Единство в служении Отечеству", в котором приняли участие религиозные деятели традиционных конфессий РФ, военное духовенство, ветераны СВО, общественные деятели, эксперты.
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