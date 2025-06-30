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Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии
Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии - РИА Новости, 30.06.2025
Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ об отмене санкционного режима против Сирии с 1 июля и поручил госсекретарю Марко Рубио пересмотреть... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T22:57:00+03:00
2025-06-30T22:57:00+03:00
2025-06-30T23:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ об отмене санкционного режима против Сирии с 1 июля и поручил госсекретарю Марко Рубио пересмотреть статус Сирии как государства-спонсора терроризма, следует из заявления Белого дома."Президент Трамп только что подписал указ о прекращении программы санкций в отношении Сирии для поддержки пути страны к стабильности и миру. Указ снимает санкции с Сирии, сохраняя санкции в отношении (бывшего президента Сирии - ред.) Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с деятельностью по созданию химического оружия", - говорится в заявлении.В опубликованном Белым домом указе при этом отмечается, что госдепартаменту США нужно не только пересмотреть статус Сирии как государства-спонсора терроризма, но и "изучить возможности в ООН по смягчению санкций" в поддержку стабильности и мира в Сирии.
https://ria.ru/20250603/siriya-2020600982.html
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Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии
Белый дом: Трамп подписал указ об отмене с 1 июля санкций против Сирии