Белый дом подал в суд на власти Лос-Анджелеса из-за мигрантов
Администрация Трампа подала в суд на власти Лос-Анджелеса из-за мигрантов
© AP Photo / Ethan SwopeПротесты против рейда властей США по поиску нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Ethan Swope
Протесты против рейда властей США по поиску нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа подала в суд на власти Лос-Анджелеса за препятствование проведению в жизнь политики по борьбе с нелегальной иммиграцией, которая находилась в центре предвыборной кампании республиканца.
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"Спустя несколько дней после победы президента Трампа на выборах 5 ноября 2024 года городской совет Лос-Анджелеса, желая помешать исполнению воли американского народа касательно депортаций, начал процесс закрепления в законе политики города-убежища", — говорится в тексте судебного иска, с которым ознакомилось РИА Новости.
Содержание документа
- Проводимая администрацией Лос-Анджелеса "политика города-убежища" носит неправомерный и антиконституционный характер.
- Она предполагает наложение запрета на использование средств города для реализации федеральной иммиграционной политики.
- Во время беспорядков в Лос-Анджелесе представители местного городского совета призывали местную полицию не оказывать содействия антимиграционным рейдам федеральных сил.
- Мэр города Карен Басс обвинила в беспорядках представителей службы иммиграционного и таможенного контроля США, проводивших поиск нелегалов.
Протесты в США
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
- Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
- В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
- Власти округа Лос-Анджелес заявили, что не обращались за помощью к Нацгвардии, а решение о ее вводе было принято без согласования с местными властями.
- Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал иск против Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсета за нарушение федерального законодательства и конституции.
- Демонстрации также прошли в других городах Калифорнии, включая Сан-Франциско.
- Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, включая Вашингтон.
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