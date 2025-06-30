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Белый дом подал в суд на власти Лос-Анджелеса из-за мигрантов - РИА Новости, 30.06.2025
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21:41 30.06.2025 (обновлено: 22:38 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/tramp-2026396415.html
Белый дом подал в суд на власти Лос-Анджелеса из-за мигрантов
Белый дом подал в суд на власти Лос-Анджелеса из-за мигрантов - РИА Новости, 30.06.2025
Белый дом подал в суд на власти Лос-Анджелеса из-за мигрантов
Администрация президента США Дональда Трампа подала в суд на власти Лос-Анджелеса за препятствование проведению в жизнь политики по борьбе с нелегальной... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T21:41:00+03:00
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в мире
лос-анджелес
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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа подала в суд на власти Лос-Анджелеса за препятствование проведению в жизнь политики по борьбе с нелегальной иммиграцией, которая находилась в центре предвыборной кампании республиканца. "Спустя несколько дней после победы президента Трампа на выборах 5 ноября 2024 года городской совет Лос-Анджелеса, желая помешать исполнению воли американского народа касательно депортаций, начал процесс закрепления в законе политики города-убежища", — говорится в тексте судебного иска, с которым ознакомилось РИА Новости. Содержание документаПротесты в США
https://ria.ru/20250610/ssha-2021909851.html
https://ria.ru/20250614/protesty-2022739016.html
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в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Белый дом подал в суд на власти Лос-Анджелеса из-за мигрантов

Администрация Трампа подала в суд на власти Лос-Анджелеса из-за мигрантов

© AP Photo / Ethan SwopeПротесты против рейда властей США по поиску нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе
Протесты против рейда властей США по поиску нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Протесты против рейда властей США по поиску нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа подала в суд на власти Лос-Анджелеса за препятствование проведению в жизнь политики по борьбе с нелегальной иммиграцией, которая находилась в центре предвыборной кампании республиканца.
«
"Спустя несколько дней после победы президента Трампа на выборах 5 ноября 2024 года городской совет Лос-Анджелеса, желая помешать исполнению воли американского народа касательно депортаций, начал процесс закрепления в законе политики города-убежища", — говорится в тексте судебного иска, с которым ознакомилось РИА Новости.
Содержание документа
  • Проводимая администрацией Лос-Анджелеса "политика города-убежища" носит неправомерный и антиконституционный характер.
  • Она предполагает наложение запрета на использование средств города для реализации федеральной иммиграционной политики.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Пентагоне подтвердили размещение 700 морпехов в Лос-Анджелесе
10 июня, 01:21
  • Во время беспорядков в Лос-Анджелесе представители местного городского совета призывали местную полицию не оказывать содействия антимиграционным рейдам федеральных сил.
  • Мэр города Карен Басс обвинила в беспорядках представителей службы иммиграционного и таможенного контроля США, проводивших поиск нелегалов.

Протесты в США

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Американский конгресс проверит действия властей Лос-Анджелеса и Калифорнии
14 июня, 02:04
  • Власти округа Лос-Анджелес заявили, что не обращались за помощью к Нацгвардии, а решение о ее вводе было принято без согласования с местными властями.
  • Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал иск против Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсета за нарушение федерального законодательства и конституции.
  • Демонстрации также прошли в других городах Калифорнии, включая Сан-Франциско.
  • Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, включая Вашингтон.
Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
При протестах в Лос-Анджелесе разграбили 23 магазина
11 июня, 11:34
 
В миреЛос-АнджелесСШАКалифорнияДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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