https://ria.ru/20250630/tramp-2026396415.html

Белый дом подал в суд на власти Лос-Анджелеса из-за мигрантов

Белый дом подал в суд на власти Лос-Анджелеса из-за мигрантов - РИА Новости, 30.06.2025

Белый дом подал в суд на власти Лос-Анджелеса из-за мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа подала в суд на власти Лос-Анджелеса за препятствование проведению в жизнь политики по борьбе с нелегальной... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T21:41:00+03:00

2025-06-30T21:41:00+03:00

2025-06-30T22:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа подала в суд на власти Лос-Анджелеса за препятствование проведению в жизнь политики по борьбе с нелегальной иммиграцией, которая находилась в центре предвыборной кампании республиканца. "Спустя несколько дней после победы президента Трампа на выборах 5 ноября 2024 года городской совет Лос-Анджелеса, желая помешать исполнению воли американского народа касательно депортаций, начал процесс закрепления в законе политики города-убежища", — говорится в тексте судебного иска, с которым ознакомилось РИА Новости. Содержание документаПротесты в США

https://ria.ru/20250610/ssha-2021909851.html

https://ria.ru/20250614/protesty-2022739016.html

https://ria.ru/20250611/magazin-2022196738.html

лос-анджелес

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в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, министерство обороны сша