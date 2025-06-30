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Трамп отменит санкции против Сирии - РИА Новости, 30.06.2025
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21:16 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/tramp-2026394075.html
Трамп отменит санкции против Сирии
Трамп отменит санкции против Сирии - РИА Новости, 30.06.2025
Трамп отменит санкции против Сирии
Президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник указ об отмене санкционного режима против Сирии, сохранив при этом санкции против экс-президента страны... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T21:16:00+03:00
2025-06-30T21:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник указ об отмене санкционного режима против Сирии, сохранив при этом санкции против экс-президента страны Башара Асада, сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Сегодня днём президент подпишет указ об отмене программы санкций США в отношении Сирии в рамках усилий по содействию стабильности и миру в стране. Указ отменит санкции против Сирии, но при этом сохранятся санкции в отношении бывшего президента Асада, его окружения, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с применением химического оружия, ИГИЛ* и их союзников, а также иранских прокси-групп", - сказала Левитт журналистам.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сирия, сша, россия, башар асад, дональд трамп
В мире, Сирия, США, Россия, Башар Асад, Дональд Трамп
Трамп отменит санкции против Сирии

Белый дом: Трамп в понедельник подпишет указ об отмене санкций против Сирии

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник указ об отмене санкционного режима против Сирии, сохранив при этом санкции против экс-президента страны Башара Асада, сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Сегодня днём президент подпишет указ об отмене программы санкций США в отношении Сирии в рамках усилий по содействию стабильности и миру в стране. Указ отменит санкции против Сирии, но при этом сохранятся санкции в отношении бывшего президента Асада, его окружения, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с применением химического оружия, ИГИЛ* и их союзников, а также иранских прокси-групп", - сказала Левитт журналистам.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
США приостановили действие санкций против Сирии
24 мая, 00:37
 
В миреСирияСШАРоссияБашар АсадДональд Трамп
 
 
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