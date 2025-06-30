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Трамп не участвует в переговорах с Ираном, заявили в Белом доме - РИА Новости, 30.06.2025
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21:11 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/tramp-2026393693.html
Трамп не участвует в переговорах с Ираном, заявили в Белом доме
Трамп не участвует в переговорах с Ираном, заявили в Белом доме - РИА Новости, 30.06.2025
Трамп не участвует в переговорах с Ираном, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп самолично не участвует в переговорах с Ираном, однако представители его администрации продолжают поддерживать контакты с Тегераном... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T21:11:00+03:00
2025-06-30T21:11:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
стив уиткофф
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп самолично не участвует в переговорах с Ираном, однако представители его администрации продолжают поддерживать контакты с Тегераном как напрямую, так и опосредованно, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Сам президент не ведёт переговоры с Ираном. Вместе с тем наш спецпосланник Стив Уиткофф и другие представители администрации поддерживают как прямую, так и опосредованную коммуникацию с иранской стороной", — сказала Левитт на брифинге. Ранее Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что "даже не разговаривает" с Ираном, хотя ранее заявлял о возможности начала переговоров уже на этой неделе и даже не исключал обсуждение письменного соглашения между двумя странами.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, стив уиткофф, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп не участвует в переговорах с Ираном, заявили в Белом доме

Белый дом: Трамп не ведет переговоры с Ираном, контакты идут по линии дипломатов

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп самолично не участвует в переговорах с Ираном, однако представители его администрации продолжают поддерживать контакты с Тегераном как напрямую, так и опосредованно, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Сам президент не ведёт переговоры с Ираном. Вместе с тем наш спецпосланник Стив Уиткофф и другие представители администрации поддерживают как прямую, так и опосредованную коммуникацию с иранской стороной", — сказала Левитт на брифинге.
Ранее Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что "даже не разговаривает" с Ираном, хотя ранее заявлял о возможности начала переговоров уже на этой неделе и даже не исключал обсуждение письменного соглашения между двумя странами.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Белый дом заявил о продолжении контактов с Ираном
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В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампСтив УиткоффВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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