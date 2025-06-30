https://ria.ru/20250630/tramp-2026393693.html

Трамп не участвует в переговорах с Ираном, заявили в Белом доме

Трамп не участвует в переговорах с Ираном, заявили в Белом доме - РИА Новости, 30.06.2025

Трамп не участвует в переговорах с Ираном, заявили в Белом доме

Президент США Дональд Трамп самолично не участвует в переговорах с Ираном, однако представители его администрации продолжают поддерживать контакты с Тегераном... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T21:11:00+03:00

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2025-06-30T21:11:00+03:00

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дональд трамп

стив уиткофф

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп самолично не участвует в переговорах с Ираном, однако представители его администрации продолжают поддерживать контакты с Тегераном как напрямую, так и опосредованно, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Сам президент не ведёт переговоры с Ираном. Вместе с тем наш спецпосланник Стив Уиткофф и другие представители администрации поддерживают как прямую, так и опосредованную коммуникацию с иранской стороной", — сказала Левитт на брифинге. Ранее Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что "даже не разговаривает" с Ираном, хотя ранее заявлял о возможности начала переговоров уже на этой неделе и даже не исключал обсуждение письменного соглашения между двумя странами.

https://ria.ru/20250619/ssha-2024048736.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, стив уиткофф, война израиля и ирана: последние новости о конфликте