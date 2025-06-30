https://ria.ru/20250630/tramp-2026286962.html
Трамп не хотел бы допускать хаоса на Ближнем Востоке, считает эксперт
Трамп не хотел бы допускать хаоса на Ближнем Востоке, считает эксперт - РИА Новости, 30.06.2025
Трамп не хотел бы допускать хаоса на Ближнем Востоке, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп не хотел бы допускать хаоса в ближневосточном регионе, но не исключено, что американские и израильские разведки могут продолжить... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:19:00+03:00
2025-06-30T13:19:00+03:00
2025-06-30T14:07:00+03:00
в мире
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ближний восток
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не хотел бы допускать хаоса в ближневосточном регионе, но не исключено, что американские и израильские разведки могут продолжить работу по дестабилизации политического режима в Иране, таким мнением поделился с РИА Новости член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов. "Он (Трамп - ред.) не заинтересован в хаосе, в распаде Ближнего Востока и угрозе своим арабским соседям; он им обещал безопасность. Если в Иране начнется хаос, то неизвестно, как это затронет страны Персидского залива. Однако есть много нюансов которые могут говорить о том, что Трамп может быть на этом пути не очень последовательным", - сказал Семенов. Член совета правления Центра ближневосточных исследований подчеркнул, что президент США готов сосуществовать вместе с Исламской Республикой. При этом цели и задачи по смене режима в Иране стоят, в том числе, и перед ним. Так, у Трампа была альтернатива продолжения войны открытыми бомбардировками с неясным исходом. "Неизвестно уничтожили ядерное оружие или нет. В любом случае Иран сможет его восстановить, поэтому главная задача демонтировать режим в исламской республике, а бомбардировками таких задач не достигнешь. Вполне возможно, что Трамп сейчас, в качестве встречного шага Нетаньяху сделал так, что мы заканчиваем войну потому что она бесполезна, но США готовы поддерживать организацию некой цветной революции или чего-то подобного", - уточнил он. Эксперт отметил, что ЦРУ и "Моссад" скорее всего продолжат работу по подготовке сценария "демонтажа" политического режима в Иране. В то же время исламская республика имеет все инструменты противодействия возможным сценариям смене власти. "Никакие агентурные сети и выводы даже миллионов сторонников (Запада - ред.) не приведут к смене режима, а приведут скорее просто к массовым столкновениям, в которых сторонники исламской республики, скорее всего, возьмут вверх. Это миллионы людей из "Басидж" (народное ополчение - ред.), миллионы людей из КСИР, которые являются фундаментом исламской республики и могут противостоять таким акциям", - пояснил Семенов. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп
Трамп не хотел бы допускать хаоса на Ближнем Востоке, считает эксперт
Семенов: Трамп не хотел бы допускать хаоса в ближневосточном регионе
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не хотел бы допускать хаоса в ближневосточном регионе, но не исключено, что американские и израильские разведки могут продолжить работу по дестабилизации политического режима в Иране, таким мнением поделился с РИА Новости член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов.
"Он (Трамп
- ред.) не заинтересован в хаосе, в распаде Ближнего Востока
и угрозе своим арабским соседям; он им обещал безопасность. Если в Иране
начнется хаос, то неизвестно, как это затронет страны Персидского залива
. Однако есть много нюансов которые могут говорить о том, что Трамп может быть на этом пути не очень последовательным", - сказал Семенов.
Член совета правления Центра ближневосточных исследований подчеркнул, что президент США
готов сосуществовать вместе с Исламской Республикой. При этом цели и задачи по смене режима в Иране стоят, в том числе, и перед ним. Так, у Трампа была альтернатива продолжения войны открытыми бомбардировками с неясным исходом.
"Неизвестно уничтожили ядерное оружие или нет. В любом случае Иран сможет его восстановить, поэтому главная задача демонтировать режим в исламской республике, а бомбардировками таких задач не достигнешь. Вполне возможно, что Трамп сейчас, в качестве встречного шага Нетаньяху сделал так, что мы заканчиваем войну потому что она бесполезна, но США готовы поддерживать организацию некой цветной революции или чего-то подобного", - уточнил он.
Эксперт отметил, что ЦРУ
и "Моссад
" скорее всего продолжат работу по подготовке сценария "демонтажа" политического режима в Иране. В то же время исламская республика имеет все инструменты противодействия возможным сценариям смене власти.
"Никакие агентурные сети и выводы даже миллионов сторонников (Запада - ред.) не приведут к смене режима, а приведут скорее просто к массовым столкновениям, в которых сторонники исламской республики, скорее всего, возьмут вверх. Это миллионы людей из "Басидж" (народное ополчение - ред.), миллионы людей из КСИР, которые являются фундаментом исламской республики и могут противостоять таким акциям", - пояснил Семенов.
Израиль
в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран
вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре
, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".