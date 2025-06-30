Трамп не общался с представителями Ирана с тех пор, как США нанесли удары
Трамп не разговаривал с Ираном с тех пор, как США ударили по ядерным объектам
© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану, "в отличие от (экс-лидера Штатов Барака - ред.) Обамы", и даже не разговаривал с Тегераном с тех пор, как США нанесли удары по его ядерным объектам.
Трамп допустил наличие у Ирана четырех ядерных объектов
29 июня, 22:49
Как утверждает президент США, Иран получил от Вашингтона "миллиарды долларов" в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки).
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Трамп раскрыл, в каком случае США снимут санкции с Ирана
29 июня, 17:13