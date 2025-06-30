https://ria.ru/20250630/tramp-2026216626.html

Трамп не общался с представителями Ирана с тех пор, как США нанесли удары

Трамп не общался с представителями Ирана с тех пор, как США нанесли удары - РИА Новости, 30.06.2025

Трамп не общался с представителями Ирана с тех пор, как США нанесли удары

Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану, "в отличие от (экс-лидера Штатов Барака - ред.) Обамы", и даже не разговаривал с Тегераном с РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:52:00+03:00

2025-06-30T09:52:00+03:00

2025-06-30T09:58:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану, "в отличие от (экс-лидера Штатов Барака - ред.) Обамы", и даже не разговаривал с Тегераном с тех пор, как США нанесли удары по его ядерным объектам."Я ничего не предлагаю Ирану - в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Как утверждает президент США, Иран получил от Вашингтона "миллиарды долларов" в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки).Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250629/tramp-2026178455.html

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в мире, иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тегеран (город), дональд трамп