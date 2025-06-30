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Трамп не общался с представителями Ирана с тех пор, как США нанесли удары - РИА Новости, 30.06.2025
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09:52 30.06.2025 (обновлено: 09:58 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/tramp-2026216626.html
Трамп не общался с представителями Ирана с тех пор, как США нанесли удары
Трамп не общался с представителями Ирана с тех пор, как США нанесли удары - РИА Новости, 30.06.2025
Трамп не общался с представителями Ирана с тех пор, как США нанесли удары
Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану, "в отличие от (экс-лидера Штатов Барака - ред.) Обамы", и даже не разговаривал с Тегераном с РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:52:00+03:00
2025-06-30T09:58:00+03:00
в мире
иран
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
тегеран (город)
дональд трамп
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану, "в отличие от (экс-лидера Штатов Барака - ред.) Обамы", и даже не разговаривал с Тегераном с тех пор, как США нанесли удары по его ядерным объектам."Я ничего не предлагаю Ирану - в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Как утверждает президент США, Иран получил от Вашингтона "миллиарды долларов" в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки).Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250629/tramp-2026178455.html
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в мире, иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тегеран (город), дональд трамп
В мире, Иран, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тегеран (город), Дональд Трамп
Трамп не общался с представителями Ирана с тех пор, как США нанесли удары

Трамп не разговаривал с Ираном с тех пор, как США ударили по ядерным объектам

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану, "в отличие от (экс-лидера Штатов Барака - ред.) Обамы", и даже не разговаривал с Тегераном с тех пор, как США нанесли удары по его ядерным объектам.
"Я ничего не предлагаю Ирану - в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Трамп допустил наличие у Ирана четырех ядерных объектов
29 июня, 22:49
Как утверждает президент США, Иран получил от Вашингтона "миллиарды долларов" в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки).
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Трамп раскрыл, в каком случае США снимут санкции с Ирана
29 июня, 17:13
 
В миреИранСШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
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