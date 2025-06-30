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ВС России нанесли удары по терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 30.06.2025 (обновлено: 13:07 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/terminal-2026272769.html
ВС России нанесли удары по терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины
ВС России нанесли удары по терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины - РИА Новости, 30.06.2025
ВС России нанесли удары по терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины
Российские войска нанесли удары по терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:34:00+03:00
2025-06-30T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск &lt;...&gt; нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины", — говорится в сводке.Другие пораженные цели:В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250629/udar-2026125501.html
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россия, украина, военно-морские силы украины, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Военно-морские силы Украины, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины

ВС РФ поразили нефтеналивной терминал, обеспечивающий ВМС Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины", — говорится в сводке.
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Другие пораженные цели:
  • цеха производства, места сборки и хранения ударных БПЛА;
  • пункты временной дислокации ВСУ и наемников;
  • склады боеприпасов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВоенно-морские силы УкраиныВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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