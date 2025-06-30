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ВС России нанесли удары по терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины

ВС России нанесли удары по терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины - РИА Новости, 30.06.2025

ВС России нанесли удары по терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины

Российские войска нанесли удары по терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:34:00+03:00

2025-06-30T12:34:00+03:00

2025-06-30T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины", — говорится в сводке.Другие пораженные цели:В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250629/udar-2026125501.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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