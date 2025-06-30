https://ria.ru/20250630/teriberka-2026216720.html

Сергей Рыбаков: нужно создать правила наблюдения за китами в Териберке

Сергей Рыбаков: нужно создать правила наблюдения за китами в Териберке - РИА Новости, 30.06.2025

Сергей Рыбаков: нужно создать правила наблюдения за китами в Териберке

Растущая популярность туризма на охраняемы природных территориях в России заставляет задуматься о его влиянии на состояние окружающей среды. В частности,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:00:00+03:00

2025-06-30T12:00:00+03:00

2025-06-30T12:00:00+03:00

россия

камчатка

охотское море

сергей рыбаков

оон

брикс

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

интервью

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Растущая популярность туризма на охраняемы природных территориях в России заставляет задуматься о его влиянии на состояние окружающей среды. В частности, необходимо разработать правила экологичного наблюдения за китами в Баренцевом море для туристов, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор фонда "Природа и люди" Сергей Рыбаков. Кроме того, глава организации рассказал, как изменение климата повлияло на белых медведей, как россияне помогли спасти редких песцов на острове Медный у Камчатки, и как беспилотники могут помочь сотрудникам заповедников. Беседовал Павел Зюзин.– Фонд существует полтора года. Каких результатов уже удалось достичь?– Основных результатов мы достигли в природоохранной деятельности, в сохранении биоразнообразия. Мы создали и провели курсы по взаимодействию человека и белого медведя совместно с Росприроднадзором и Московским зоопарком. Также у нас был большой проект по сохранению сокола-балобана. Мы выпустили в дикую природу в Хакасии и Тыве 50 птиц – 26 самок и 24 самца. Это рекорд и самый массовый единовременный выпуск соколов-балобанов в дикую природу России. Сейчас мы уже видим первые результаты этой деятельности. Еще один проект был по китам, мы сделали три экспедиции в Охотском море, исследовали популяцию охотоморской группировки гренландского кита. Кроме того, реализуется проект по восстановлению русской выхухоли, мы углубляли и очищали озера, чтобы у нее было больше мест обитания.– Обучение правилам поведения при встрече с медведем станет ежегодным?– На самом деле, у фонда вообще задача делать проекты на несколько лет. Мы продолжаем заниматься этой темой и дальше. Кроме того, мы расширяем программу и сейчас работаем над проектом под рабочим названием "Медвежий барьер".Есть множество инструкций по предотвращению конфликтов человека с белым медведем, но очень мало доступных и эффективных спецсредств, которые позволили бы человеку отпугивать белого медведя. Мы хотим заняться поиском оптимальных средств отпугивания. Для этого какие-то уже существующие средства нужно доработать, ну и самое главное – проверить все в реальных условиях на хищнике.– Как часто возникают столкновения человека с белым медведем?– Мы провели курсы, собрали представителей различных регионов. Некоторые регионы, например Ямало-Ненецкий автономный округ, попросили приехать и провести курсы уже у них. Экономика в Арктике развивается, и туда приезжают люди, не готовые к тому, что рядом с ними находится крупное дикое животное, поэтому нам надо рассказывать о правилах поведения как можно больше и чаще. Мы постоянно ведем учет того, где и какое количество столкновений человека и белого медведя произошло, изучаем причины. Кроме того, мы планируем начать работу по спутниковому мечению "конфликтных" белых медведей с использованием специальных меток российского производства, которыми можно пометить животное любого возраста и пола. Это еще один проект, который мы сейчас продвигаем.– Изменение климата влияет на перемещение белого медведя?– Конечно, потому что длительные периоды отсутствия морского льда заставляют этих хищников искать пищу на побережье. Более того, сам человек в ходе экономической деятельности тоже выходит на территорию, где раньше не был. Таким образом, происходит своего рода столкновение человека и белого медведя.– Фонд также собирал средства на сохранение редких песцов в условиях нехватки кормовых ресурсов на острове Медный. Животных удалось спасти?– Мы запустили проект с песцами в августе прошлого года. Он для нас очень важен тем, что в нем не было поддержки от российского бизнеса, потому что это был SOS-проект, деньги нужно было найти срочно. Бизнес не смог к этому подключиться, но подключились непосредственно граждане, за что огромное им спасибо. Мы собрали деньги на первую экспедицию и смогли отвезти корма на остров Медный на Камчатке, организовали две подкормочные площадки и с интересом и волнением ждали, как песец переживет зиму. В мае вернулась наша экспедиция, привезла фотографии, и мы с гордостью говорим, что песец жив. Мы будем продолжать эту работу, учитывая интерес наших сторонников. В этом году будем делать еще одну экспедицию на другой остров на Камчатке, чтобы понять, что там с популяцией песца.– Вы исследуете популяцию гренландских китов в Охотском море. Какие результаты? Что можно сделать для сохранения редких млекопитающих?– В прошлом году у нас были экспедиции в Охотском море, мы смотрели, что происходит с китами, брали пробы на биопсию. В этом году планируем провести еще несколько китовых экспедиций для изучения и сохранения гренландских китов, в том числе будем ставить метки, чтобы понять, как развивается популяция и что с ней будет в дальнейшем.Однако, как и в ситуации с песцом, мы думаем о развитии китового проекта. Недавно наши эксперты побывали в Териберке, где мы можем наблюдать рост популяции горбатого кита, который стал заходить туда дважды в год. Теперь там можно увидеть кита и летом, и зимой, практически каждый день, что очень здорово. Мы начали обсуждать с региональной администрацией возможность создания единых правил по наблюдению за китами для сферы туризма. Люди выходят в море на лодках, подплывают к китам, смотрят на них — это очень популярное сейчас направление устойчивого туризма, но разработанных правил для этого нет. Мы бы хотели разработать правила совместно с администрацией сначала на местном уровне, чтобы их применять в Териберке, а затем, возможно, при поддержке Минприроды России выйти на федеральный уровень, чтобы использовать их во всех регионах.– Какие правила могут войти в инструкцию по наблюдению за китами?– Нужно определить, насколько близко можно подходить к китам, как вести себя при встрече с ними, кто за что отвечает в лодке. Всегда есть капитан, который отвечает перед одним ведомством, и гид, который отвечает перед другим. Туристы зачастую не знают, что можно делать в лодке, а что нельзя. Кроме того, сейчас нет графика выхода лодок, нет представлений, какое количество лодок может выходить в рейс одновременно. Там есть над чем поработать, и мы к этому готовы, потому что у нас уже есть опыт с подготовкой правил поведения при встрече с белым медведем. Представители местной администрации, особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и бизнеса настроены на диалог и конструктивное решение вопроса.– Фонд активно участвует в международной повестке. На каких площадках получается установить сотрудничество и с какими странами?– Мы молодой фонд, но у нас уже есть три статуса наблюдателя в конвенциях ООН: по биоразнообразию, по загрязнению окружающей среды пластиковым мусором и по борьбе с опустыниванием. Кстати, мы единственные за всю историю РФ, кто является наблюдателем Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Также в этом году фонд подал документы на получение статуса наблюдателя в Конвенцию ООН об изменении климата. Мы во всех этих четырех направлениях являемся экспертами от России.Хотел бы отметить пересечение нашей деятельности с организациями стран БРИКС. Первый раз эксперты объединились весной этого года в рамках конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии и смогли продвинуть единое решение. Это было во всех мировых СМИ, они не ожидали, что БРИКС сможет договориться, выступить единой командой и фактически сделать так, что решение, которое было ими рекомендовано, в конечном итоге будет принято в рамках конференции сторон.Кроме того, я возглавляю направление "Экология" в рамках экспертного совета БРИКС России. Мы даем предложения в документы высокого уровня от лица гражданского общества, и они находят поддержку. В прошлом году наши предложения вошли в Казанскую декларацию стран БРИКС. Также мы отправили свои предложения в финальную версию декларации стран БРИКС, которую должны принять в Рио-де-Жанейро в июле.– Спасение вымирающих животных или изменение климата – что сейчас волнует общественность больше? На что бизнес чаще готов выделять средства?– Знаете, есть разноплановая тенденция. Крупный бизнес больше поддерживает глобальные проекты, такие как климатическая повестка. Сейчас у нас бизнес проявил заинтересованность к Конвенции ООН по опустыниванию. В сохранение биоразнообразия включаются уже граждане нашей страны, для которых это направление является приоритетом. Люди готовы поддерживать проекты, связанные с понятными и конкретными результатами: со спасением животных, сохранением популяций, будь то белого медведя, песца или кита. Это, как правило, большие и красивые истории. При этом нужно понимать, что все Конвенции ООН, все тематики связаны между собой, поэтому поддерживать одно и не поддерживать другое – это неправильно. Климатические изменения сильно влияют на биоразнообразие, биоразнообразие зависит в том числе от того, что происходит с опустыниванием. Все конвенции переплетаются между собой, мы для себя их не разделяем, но та поддержка, которую мы получаем, действительно сегрегирована: глобальные проекты – это бизнес, локальные – это граждане нашей страны.– Какие еще мероприятия запланировал фонд до конца 2025 года?– Фонд является одной из немногих организаций, которая уделяет внимание внедрению новых технологий в сферу охраны природы. В прошлом году мы запустили проект "Термоточки на ООПТ" при поддержке Минприроды и Росзаповедцентра. Мы создали приложение, с помощью которого специалисты могут оперативно находить источники природных пожаров. Сейчас проект реализуется на 115 особо охраняемых природных территориях. Причем для государства это абсолютно бесплатно. Мы планируем развивать это направление и далее.Кроме того, мы запустили недавно проект по использованию беспилотных летательных аппаратов на ООПТ. Пилотные испытания прошли в нацпарке "Заповедное Прибайкалье" – крупнейшей заповедной территории на Байкале. В ближайшие месяцы там будут проводиться мониторинг, сбор данных, помощь при работе с туристами. Если получится наработать опыт, мы надеемся, что проект будет распространен на всю заповедную систему страны.

https://ria.ru/20250630/fond-2026189266.html

https://ria.ru/20250610/ekologiya-2021812270.html

https://ria.ru/20250217/spasenie-1999823880.html

https://ria.ru/20250617/krym-1744531282.html

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россия, камчатка, охотское море, сергей рыбаков, оон, брикс, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), интервью