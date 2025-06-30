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У побережья Ливии произошел взрыв на заходившем в Россию танкере, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2025
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20:17 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/tanker-2026389950.html
У побережья Ливии произошел взрыв на заходившем в Россию танкере, пишут СМИ
У побережья Ливии произошел взрыв на заходившем в Россию танкере, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2025
У побережья Ливии произошел взрыв на заходившем в Россию танкере, пишут СМИ
Взрыв произошел на танкере Vilamoura у побережья Ливии, перевозившем 1 миллион бочек с нефтью, судно ранее якобы заходило в порты России для перевозки казахской РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T20:17:00+03:00
2025-06-30T20:17:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Взрыв произошел на танкере Vilamoura у побережья Ливии, перевозившем 1 миллион бочек с нефтью, судно ранее якобы заходило в порты России для перевозки казахской нефти, утверждает агентство Bloomberg. Агентство со ссылкой на заявление оператора TMS Tankers, сделанное в понедельник, передает, что в результате взрыва на судне Vilamoura был подтоплен машинный отсек. Танкер отправили в Грецию для анализа его повреждений. Агентство добавляет со ссылкой на оператора, что данные о разливе топлива отсутствуют, все члены команды судна в порядке. Блумберг не уточняет, когда именно произошел взрыв, однако агентство Рейтер со ссылкой на оператора судна передает, что взрыв произошел 27 июня. Блумберг утверждает, что судно Vilamoura отправлялось к нефтяным терминалам России дважды с апреля для того, чтобы "забирать нефть Казахстана". "Причина взрыва неизвестна, но ранее судно заходило в российские порты... для загрузки казахской нефти.... Судно Vilamoura зашло в российский порт Усть-Луга в начале апреля, где забрало бочки (нефти - ред.) казахского происхождения", - пишет Блумберг со ссылкой на данные по отслеживанию передвижения судна, собранные агентством. Как утверждает агентство, в мае танкер также зашел в терминал Каспийского трубопроводного консорциума около российского порта Новороссийск, который также "отгружает в основном казахские баррели" нефти. По утверждению агентства, в последние месяцы серия "загадочных взрывов" затронула танкеры, которые ранее якобы заходили в российские порты. "За последние месяцы серия загадочных взрывов поразила нефтяные танкеры, которые ранее заходили в российские порты.... Отмечается, что владельцы таких судов начали проверять корпуса своих судов на наличие мин с помощью водолазов и подводных аппаратов", - добавляет агентство. Блумберг со ссылкой на данные консалтинговой компании по рискам в море Vanguard Tech передает, что с начала года повреждены еще четыре судна, которые "недавно заходили в российские порты".
https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026193775.html
https://ria.ru/20250617/tanker-2023403329.html
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в мире, россия, ливия, происшествия
В мире, Россия, Ливия, Происшествия
У побережья Ливии произошел взрыв на заходившем в Россию танкере, пишут СМИ

Bloomberg: взрыв произошел на танкере у Ливии, который ранее заходил в Россию

© Фото : MarineTraffic / Capt DLGТанкер Vilamoura
Танкер Vilamoura - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : MarineTraffic / Capt DLG
Танкер Vilamoura. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Взрыв произошел на танкере Vilamoura у побережья Ливии, перевозившем 1 миллион бочек с нефтью, судно ранее якобы заходило в порты России для перевозки казахской нефти, утверждает агентство Bloomberg.
Агентство со ссылкой на заявление оператора TMS Tankers, сделанное в понедельник, передает, что в результате взрыва на судне Vilamoura был подтоплен машинный отсек. Танкер отправили в Грецию для анализа его повреждений. Агентство добавляет со ссылкой на оператора, что данные о разливе топлива отсутствуют, все члены команды судна в порядке. Блумберг не уточняет, когда именно произошел взрыв, однако агентство Рейтер со ссылкой на оператора судна передает, что взрыв произошел 27 июня.
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Блумберг утверждает, что судно Vilamoura отправлялось к нефтяным терминалам России дважды с апреля для того, чтобы "забирать нефть Казахстана".
"Причина взрыва неизвестна, но ранее судно заходило в российские порты... для загрузки казахской нефти.... Судно Vilamoura зашло в российский порт Усть-Луга в начале апреля, где забрало бочки (нефти - ред.) казахского происхождения", - пишет Блумберг со ссылкой на данные по отслеживанию передвижения судна, собранные агентством.
Как утверждает агентство, в мае танкер также зашел в терминал Каспийского трубопроводного консорциума около российского порта Новороссийск, который также "отгружает в основном казахские баррели" нефти. По утверждению агентства, в последние месяцы серия "загадочных взрывов" затронула танкеры, которые ранее якобы заходили в российские порты.
"За последние месяцы серия загадочных взрывов поразила нефтяные танкеры, которые ранее заходили в российские порты.... Отмечается, что владельцы таких судов начали проверять корпуса своих судов на наличие мин с помощью водолазов и подводных аппаратов", - добавляет агентство.
Блумберг со ссылкой на данные консалтинговой компании по рискам в море Vanguard Tech передает, что с начала года повреждены еще четыре судна, которые "недавно заходили в российские порты".
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