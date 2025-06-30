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В СВР заявили о падении доверия стран Глобального Юга к SWIFT - РИА Новости, 30.06.2025
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14:46 30.06.2025 (обновлено: 14:50 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/svr-2026309864.html
В СВР заявили о падении доверия стран Глобального Юга к SWIFT
В СВР заявили о падении доверия стран Глобального Юга к SWIFT - РИА Новости, 30.06.2025
В СВР заявили о падении доверия стран Глобального Юга к SWIFT
Введенные Евросоюзом ограничения привели к падению доверия государств Глобального Юга к системе SWIFT, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:46:00+03:00
2025-06-30T14:50:00+03:00
россия
брюссель
swift
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
еврокомиссия
экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Введенные Евросоюзом ограничения привели к падению доверия государств Глобального Юга к системе SWIFT, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.В СВР поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер против России, отмечается в сообщении."Евробюрократов обвиняют, в частности, в том, что они грубо просчитались, приняв решение об отключении большинства российских банков от международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT. Кредитно-финансовые учреждения России выстроили другие схемы сотрудничества с зарубежными партнерами. В то же время введенные Брюсселем ограничения привели к падению доверия государств Глобального Юга к SWIFT. Теперь всем развивающимся странам стало очевидно, что SWIFT используется как инструмент политического давления Запада", - говорится в заявлении."Результатом стало быстрое развитие похожих платежных систем в КНР, России, Индии, Саудовской Аравии с возможностью присоединиться к ним зарубежных партнеров. Серьезную конкуренцию SWIFT представляет продвигаемая Китаем международная платформа расчетов MBridge", - добавили в СВР.
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россия, брюссель, swift, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), еврокомиссия, экономика
Россия, Брюссель, SWIFT, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Еврокомиссия, Экономика
В СВР заявили о падении доверия стран Глобального Юга к SWIFT

СВР: ограничения ЕС привели к падению доверия государств Глобального Юга к SWIFT

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Введенные Евросоюзом ограничения привели к падению доверия государств Глобального Юга к системе SWIFT, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
В СВР поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер против России, отмечается в сообщении.
"Евробюрократов обвиняют, в частности, в том, что они грубо просчитались, приняв решение об отключении большинства российских банков от международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT. Кредитно-финансовые учреждения России выстроили другие схемы сотрудничества с зарубежными партнерами. В то же время введенные Брюсселем ограничения привели к падению доверия государств Глобального Юга к SWIFT. Теперь всем развивающимся странам стало очевидно, что SWIFT используется как инструмент политического давления Запада", - говорится в заявлении.
"Результатом стало быстрое развитие похожих платежных систем в КНР, России, Индии, Саудовской Аравии с возможностью присоединиться к ним зарубежных партнеров. Серьезную конкуренцию SWIFT представляет продвигаемая Китаем международная платформа расчетов MBridge", - добавили в СВР.
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РоссияБрюссельSWIFTСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕврокомиссияЭкономика
 
 
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