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ВС России уничтожили танк Leopard в Сумской области

ВС России уничтожили танк Leopard в Сумской области - РИА Новости, 30.06.2025

ВС России уничтожили танк Leopard в Сумской области

Операторы FPV-дронов при помощи подразделения морской пехоты уничтожили в Сумской области замаскированный в лесопосадке танк Leopard ВСУ, сообщило Минобороны... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:41:00+03:00

2025-06-30T15:41:00+03:00

2025-06-30T15:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Операторы FPV-дронов при помощи подразделения морской пехоты уничтожили в Сумской области замаскированный в лесопосадке танк Leopard ВСУ, сообщило Минобороны РФ."В ходе разведывательных мероприятий подразделением 155-й бригады морской пехоты близ населенного пункта Малая Корчаковка в Сумской области был обнаружен замаскированный в лесопосадке танк Леопард 2А6 ВСУ немецкого производства", - говорится в сообщении.Отмечается, что координаты цели были оперативно переданы боевой группе Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон"."В результате серии ударов расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" замаскированная боевая машина противника была уничтожена, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - отметило ведомство.

https://ria.ru/20250628/vsu-2026044286.html

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Уничтожение Leopard 2A6 ВСУ в Сумской области Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" уничтожили Leopard 2A6 ВСУ в Сумской области, видео опубликовало Минобороны. 2025-06-30T15:41 true PT0M27S

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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия