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ВС России уничтожили танк Leopard в Сумской области - РИА Новости, 30.06.2025
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15:41 30.06.2025 (обновлено: 15:53 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/svo-2026325950.html
ВС России уничтожили танк Leopard в Сумской области
ВС России уничтожили танк Leopard в Сумской области - РИА Новости, 30.06.2025
ВС России уничтожили танк Leopard в Сумской области
Операторы FPV-дронов при помощи подразделения морской пехоты уничтожили в Сумской области замаскированный в лесопосадке танк Leopard ВСУ, сообщило Минобороны... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:41:00+03:00
2025-06-30T15:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Операторы FPV-дронов при помощи подразделения морской пехоты уничтожили в Сумской области замаскированный в лесопосадке танк Leopard ВСУ, сообщило Минобороны РФ."В ходе разведывательных мероприятий подразделением 155-й бригады морской пехоты близ населенного пункта Малая Корчаковка в Сумской области был обнаружен замаскированный в лесопосадке танк Леопард 2А6 ВСУ немецкого производства", - говорится в сообщении.Отмечается, что координаты цели были оперативно переданы боевой группе Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон"."В результате серии ударов расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" замаскированная боевая машина противника была уничтожена, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - отметило ведомство.
https://ria.ru/20250628/vsu-2026044286.html
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Уничтожение Leopard 2A6 ВСУ в Сумской области
Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" уничтожили Leopard 2A6 ВСУ в Сумской области, видео опубликовало Минобороны.
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России уничтожили танк Leopard в Сумской области

МО: расчеты FPV-дронов уничтожили танк Leopard ВСУ в Сумской области

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Операторы FPV-дронов при помощи подразделения морской пехоты уничтожили в Сумской области замаскированный в лесопосадке танк Leopard ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе разведывательных мероприятий подразделением 155-й бригады морской пехоты близ населенного пункта Малая Корчаковка в Сумской области был обнаружен замаскированный в лесопосадке танк Леопард 2А6 ВСУ немецкого производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что координаты цели были оперативно переданы боевой группе Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".
"В результате серии ударов расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" замаскированная боевая машина противника была уничтожена, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - отметило ведомство.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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