Рейтинг@Mail.ru
В Киеве знают, что надо сделать для прекращения СВО, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 30.06.2025 (обновлено: 13:54 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/svo-2026275583.html
В Киеве знают, что надо сделать для прекращения СВО, заявил Песков
В Киеве знают, что надо сделать для прекращения СВО, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2025
В Киеве знают, что надо сделать для прекращения СВО, заявил Песков
В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО), эти условия президент РФ Владимир... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:42:00+03:00
2025-06-30T13:54:00+03:00
киев
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО), эти условия президент РФ Владимир Путин год назад озвучил в МИД РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Продолжается специальная военная операция. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках специальной военной операции прекратились. Все эти условия были озвучены президентом год назад на выступлении перед руководящим составом министерства иностранных дел. В Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента Путина", - сказал Песков журналистам.В минувшем июне на встрече с руководством МИД России президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
https://ria.ru/20250628/gaz-2025654966.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, владимир путин, дмитрий песков
Киев, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Киеве знают, что надо сделать для прекращения СВО, заявил Песков

Песков: В Киеве знают, что надо сделать для прекращения СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО), эти условия президент РФ Владимир Путин год назад озвучил в МИД РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Продолжается специальная военная операция. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках специальной военной операции прекратились. Все эти условия были озвучены президентом год назад на выступлении перед руководящим составом министерства иностранных дел. В Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента Путина", - сказал Песков журналистам.
В минувшем июне на встрече с руководством МИД России президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Сотрудник компании Нафтогаз - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Киев добился своего и требует от Москвы репараций
28 июня, 08:00
 
КиевРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала