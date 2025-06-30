https://ria.ru/20250630/svo-2026275583.html

В Киеве знают, что надо сделать для прекращения СВО, заявил Песков

В Киеве знают, что надо сделать для прекращения СВО, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2025

В Киеве знают, что надо сделать для прекращения СВО, заявил Песков

В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО), эти условия президент РФ Владимир... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:42:00+03:00

2025-06-30T12:42:00+03:00

2025-06-30T13:54:00+03:00

киев

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО), эти условия президент РФ Владимир Путин год назад озвучил в МИД РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Продолжается специальная военная операция. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках специальной военной операции прекратились. Все эти условия были озвучены президентом год назад на выступлении перед руководящим составом министерства иностранных дел. В Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента Путина", - сказал Песков журналистам.В минувшем июне на встрече с руководством МИД России президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

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киев, россия, владимир путин, дмитрий песков