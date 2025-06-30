https://ria.ru/20250630/sud-2026365180.html
Суд оставил вице-губернатора Белгородской области в СИЗО
Суд оставил вице-губернатора Белгородской области в СИЗО - РИА Новости, 30.06.2025
Суд оставил вице-губернатора Белгородской области в СИЗО
Белгородский областной суд оставил в СИЗО вице-губернатора Белгородской области, министра имущественных и земельных отношений региона Рустэма Зайнуллина по делу РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:47:00+03:00
2025-06-30T17:47:00+03:00
2025-06-30T17:56:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Белгородский областной суд оставил в СИЗО вице-губернатора Белгородской области, министра имущественных и земельных отношений региона Рустэма Зайнуллина по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд 22 июня арестовал Зайнуллина на два месяца по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). В понедельник в Белгородском областном суде проходит заседание по рассмотрению апелляции на решение о его аресте. Защита просила смягчить меру пресечения Зайнуллина в виде домашнего ареста или запрета определенных действий."Постановление Свердловского районного суда города Белгорода оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Светлана Светашова.Адвокат чиновника представил в суд документы, подтверждающие, что у его подзащитного, Зайнуллина, есть трое малолетних детей, также с ними проживает его пожилая мать. Кроме того, Зайнуллин имеет ряд медалей и наград, в том числе от министерства обороны. На судебном заседании Зайнуллин заявил, что всячески оказывал содействие следствию и давал показания. Он также отметил, что не может скрыться, так как у него нет загранпаспорта, и добавил, что в настоящее время он отстранен от работы. Обвиняемый принимал участие в заседании по видео-конференц-связи.Прокурор подчеркнула, что на этапе расследования есть риски того, что Зайнуллин может принять меры к сокрытию следов преступления, воспрепятствовать производству по делу, может скрыться и может продолжить заниматься преступной деятельностью. Как заявило обвинение, по инкриминируемой статье вице-губернатору предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250624/zaynullin-2025012239.html
https://ria.ru/20250627/delo-2025855888.html
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происшествия, белгородская область, россия, белгородский областной суд, белгород
Происшествия, Белгородская область, Россия, Белгородский областной суд, Белгород
Суд оставил вице-губернатора Белгородской области в СИЗО
Суд оставил Зайнуллина в СИЗО по делу о мошенничестве
БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Белгородский областной суд оставил в СИЗО вице-губернатора Белгородской области, министра имущественных и земельных отношений региона Рустэма Зайнуллина по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд 22 июня арестовал Зайнуллина на два месяца по статье 159 части 4 УК РФ
(мошенничество, совершенное организованной группой). В понедельник в Белгородском областном суде
проходит заседание по рассмотрению апелляции на решение о его аресте. Защита просила смягчить меру пресечения Зайнуллина в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.
"Постановление Свердловского районного суда города Белгорода
оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Светлана Светашова.
Адвокат чиновника представил в суд документы, подтверждающие, что у его подзащитного, Зайнуллина, есть трое малолетних детей, также с ними проживает его пожилая мать. Кроме того, Зайнуллин имеет ряд медалей и наград, в том числе от министерства обороны. На судебном заседании Зайнуллин заявил, что всячески оказывал содействие следствию и давал показания. Он также отметил, что не может скрыться, так как у него нет загранпаспорта, и добавил, что в настоящее время он отстранен от работы. Обвиняемый принимал участие в заседании по видео-конференц-связи.
Прокурор подчеркнула, что на этапе расследования есть риски того, что Зайнуллин может принять меры к сокрытию следов преступления, воспрепятствовать производству по делу, может скрыться и может продолжить заниматься преступной деятельностью. Как заявило обвинение, по инкриминируемой статье вице-губернатору предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.