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ЦБ в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки - РИА Новости, 30.06.2025
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13:09 30.06.2025 (обновлено: 14:19 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/stavka-2026283586.html
ЦБ в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки
ЦБ в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки - РИА Новости, 30.06.2025
ЦБ в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки
Банк России в июле может рассмотреть снижение ключевой ставки больше чем на 100 базисных пунктов, если данные подтвердят движение инфляции к четырем процентам в РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:09:00+03:00
2025-06-30T14:19:00+03:00
экономика
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Банк России в июле может рассмотреть снижение ключевой ставки больше чем на 100 базисных пунктов, если данные подтвердят движение инфляции к четырем процентам в следующем году, сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин в кулуарах летней макроэкономической школы ЦБ. "Более значимый (шаг. — Прим. ред.), чем на заседании в июне", — сказал он.Так Заботкин ответил на вопрос, будет ли снижение более чем на 100 базисных пунктов.
https://ria.ru/20250620/stavka-2024103464.html
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экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки

ЦБ допустил снижение ставки более чем на 100 базисных пунктов в июле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Банк России в июле может рассмотреть снижение ключевой ставки больше чем на 100 базисных пунктов, если данные подтвердят движение инфляции к четырем процентам в следующем году, сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин в кулуарах летней макроэкономической школы ЦБ.
«
"Более значимый (шаг. — Прим. ред.), чем на заседании в июне", — сказал он.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В ЦБ рассказали, к чему приведет быстрое снижение ключевой ставки
20 июня, 09:30
Так Заботкин ответил на вопрос, будет ли снижение более чем на 100 базисных пунктов.
  • ЦБ изучит поступившие данные по экономике, рынку труда, кредитной активности, инфляции и инфляционным ожиданиям.
  • Вариант значительного снижения ставки рассмотрят, если замедление инфляции до четырех процентов согласуется с таким шагом.
  • Решение будет зависеть от баланса мнений.
  • ЦБ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
  • На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев — с конца октября прошлого года.
Ключевая ставка Банка России
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29 июня, 14:39
 
ЭкономикаАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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