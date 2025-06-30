ЦБ в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки
ЦБ допустил снижение ставки более чем на 100 базисных пунктов в июле
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Банк России в июле может рассмотреть снижение ключевой ставки больше чем на 100 базисных пунктов, если данные подтвердят движение инфляции к четырем процентам в следующем году, сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин в кулуарах летней макроэкономической школы ЦБ.
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"Более значимый (шаг. — Прим. ред.), чем на заседании в июне", — сказал он.
Так Заботкин ответил на вопрос, будет ли снижение более чем на 100 базисных пунктов.
- ЦБ изучит поступившие данные по экономике, рынку труда, кредитной активности, инфляции и инфляционным ожиданиям.
- Вариант значительного снижения ставки рассмотрят, если замедление инфляции до четырех процентов согласуется с таким шагом.
- Решение будет зависеть от баланса мнений.
- ЦБ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
- На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев — с конца октября прошлого года.