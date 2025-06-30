https://ria.ru/20250630/stavka-2026283586.html

ЦБ в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки

ЦБ в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки - РИА Новости, 30.06.2025

ЦБ в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки

Банк России в июле может рассмотреть снижение ключевой ставки больше чем на 100 базисных пунктов, если данные подтвердят движение инфляции к четырем процентам в РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:09:00+03:00

2025-06-30T13:09:00+03:00

2025-06-30T14:19:00+03:00

экономика

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a9e0da89039e865268d26d33d9dbebcc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Банк России в июле может рассмотреть снижение ключевой ставки больше чем на 100 базисных пунктов, если данные подтвердят движение инфляции к четырем процентам в следующем году, сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин в кулуарах летней макроэкономической школы ЦБ. "Более значимый (шаг. — Прим. ред.), чем на заседании в июне", — сказал он.Так Заботкин ответил на вопрос, будет ли снижение более чем на 100 базисных пунктов.

https://ria.ru/20250620/stavka-2024103464.html

https://ria.ru/20250629/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)