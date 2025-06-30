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Госдеп понимает обеспокоенность России увеличением расходов НАТО на оборону
Госдеп понимает обеспокоенность России увеличением расходов НАТО на оборону - РИА Новости, 30.06.2025
Госдеп понимает обеспокоенность России увеличением расходов НАТО на оборону
США понимают обеспокоенность России увеличением расходов стран НАТО на оборону, но настаивают, что альянс лишь возвращается к "первоначальной задаче... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T22:55:00+03:00
2025-06-30T22:55:00+03:00
2025-06-30T22:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США понимают обеспокоенность России увеличением расходов стран НАТО на оборону, но настаивают, что альянс лишь возвращается к "первоначальной задаче сдерживания", сказала официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Что мы знаем, и что, очевидно, беспокоит Россию, это тот факт, что НАТО вернется к своей первичной задаче по сдерживанию", - сказала Брюс на брифинге на просьбу прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что катастрофическое увеличение военного бюджета стран НАТО приведет к краху этой организации. По словам Брюс, увеличение расходов на оборону поможет реализовать роль НАТО в обеспечении безопасности Европы. На саммите НАТО, проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ в понедельник заявил, что катастрофическое увеличение военного бюджета стран НАТО приведет к краху этой организации. Он также напомнил, что Россия в вопросе военных расходов руководствуется здравым смыслом, а не "выдуманными из пальца угрозами", как это делают в НАТО.
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в мире, россия, сша, европа, сергей лавров, нато, одкб, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, США, Европа, Сергей Лавров, НАТО, ОДКБ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Госдеп понимает обеспокоенность России увеличением расходов НАТО на оборону
Госдеп: США понимают обеспокоенность России увеличением военных расходов НАТО