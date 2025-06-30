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СК установил семерых участников инцидента с гимном Украины в Тольятти
СК установил семерых участников инцидента с гимном Украины в Тольятти - РИА Новости, 30.06.2025
СК установил семерых участников инцидента с гимном Украины в Тольятти
Следователи установили личности семерых участников инцидента в Тольятти с исполнением песни про Степана Бандеру и гимна Украины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:52:00+03:00
2025-06-30T16:52:00+03:00
2025-06-30T19:25:00+03:00
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САМАРА, 30 июн — РИА Новости. Следователи установили личности семерых участников инцидента в Тольятти с исполнением песни про Степана Бандеру и гимна Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по Самарской области. "Все семь участников инцидента установлены, с ними проводятся следственные действия, назначена лингвистическая экспертиза. (Им. — Прим. ред.) 17-18 лет", — сказала собеседница агентства.СУ СК России по региону ранее сообщило, что во время мониторинга соцмедиа были обнаружены видео с противоправными действиями подростков в Тольятти. Они пели песни, реабилитирующие нацизм. Ведомство возбудило уголовное дело по соответствующей статье.В понедельник несколько Telegram-каналов разместили видео, на котором якобы после выпускного подростки спели песню "Батько наш — Бандера, Украина — мати" и гимн Украины. В публикациях утверждается, что все произошло в Тольятти, в парке Победы.
https://ria.ru/20250629/sk-2026141782.html
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происшествия, тольятти, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тольятти, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установил семерых участников инцидента с гимном Украины в Тольятти
СК установил исполнивших песню про Бандеру в Тольятти