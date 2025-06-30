https://ria.ru/20250630/shukshina-2026343391.html

Дочь Шукшиной впервые рассказала о домашнем насилии

Дочь Шукшиной впервые рассказала о домашнем насилии - РИА Новости, 30.06.2025

Дочь Шукшиной впервые рассказала о домашнем насилии

Анна Трегубенко, дочь актрисы Марии Шукшиной, впервые подробно рассказала о многолетнем домашнем насилии и травле со стороны матери. Она раскрыла шокирующие... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T19:45:00+03:00

2025-06-30T19:45:00+03:00

2025-06-30T19:45:00+03:00

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лидия федосеева-шукшина

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Анна Трегубенко, дочь актрисы Марии Шукшиной, впервые подробно рассказала о многолетнем домашнем насилии и травле со стороны матери. Она раскрыла шокирующие подробности жизни в знаменитой актерской династии, где статус и репутация оказались важнее детского благополучия."Кровь из носа стала обычным делом"С самого детства Анна столкнулась с жестокостью матери."Мама очень сильно меня била. За уроки, вплоть до кровотечения из носа. Причем доходило до того, что она водила меня лечить к лору, потому что у меня не прекращалась кровь из носа", — вспоминает Трегубенко.Физическое насилие дополнялось эмоциональным. Девочку постоянно сравнивали с другими, критиковали ее внешность и успехи. Ситуация ухудшилась, когда в семье появились младшие братья — Макар, а затем близнецы Фома и Фока.Двойные стандарты воспитания"Когда появились братья, я стала чувствовать себя нелюбимой дочерью. К мальчикам мать относилась совсем по-другому — не била и баловала", — признается Анна.При этом первые 10 лет именно она, будучи студенткой, фактически воспитывала младших детей. Но вместо благодарности получала лишь новые упреки. Повзрослев, Анна столкнулась с тотальным вмешательством матери в ее отношения."Шукшина стала критиковать каждый мой выбор. Ей не нравился ни один из моих парней", — рассказывает дочь.После развода Анны ситуация достигла абсурда. Мария Шукшина не только сблизилась с бывшим зятем, но и открыто демонстрировала ему поддержку."Она водила его на мероприятия, дала деньги на покупку трехкомнатной квартиры, а потом потребовала от меня, чтобы я повлияла на возврат долга", — с горечью отмечает Трегубенко.Боль незапланированного ребенкаКорни конфликта, возможно, кроются в отношении Шукшиной к отцу Анны — переводчику Артему Трегубенко. Братья родились от других мужчин, и это навсегда разделило детей в глазах матери."Я как-то спросила: "Мама, я незапланированный ребенок?" Она ответила: "Да". Абсолютно не стесняясь. Для меня это очень больная тема", — признается Анна.Я не актриса, я — это я: как дочь Марии Шукшиной нашла себя в бодибилдингеНесмотря на ожидания семьи, Анна Трегубенко сознательно отказалась продолжать актерскую династию Шукшиных. Окончив продюсерский факультет ВГИКа, она лишь полтора года проработала по специальности, после чего пробовала себя в совершенно разных сферах — от управления рестораном до рекламного менеджмента."Ну не актриса я ни разу, совсем, — откровенно признается Анна. — В детстве, когда бесконечные "Кинотавры", с мамой съемки, я на нее смотрю — вот такое ощущение, как будто ей нравится. Мне нет".Свое истинное призвание дочь знаменитой актрисы нашла в бодибилдинге. Интерес к этому спорту появился еще в 14 лет, когда она впервые пришла в тренажерный зал. Однако тогда учеба, работа и рождение сына на время отодвинули это увлечение. После беременности Анна вернулась к тренировкам с новой силой, превратив хобби в профессию. Сегодня она не только обладает впечатляющей мускулатурой, но и работает тренером."Я делаю то, что мне нравится, и никого не слушаю, — заявляет Трегубенко. — Тем более я к этому очень долго шла и сейчас просто кайфую от себя, от того, что делаю".Преображение Анны действительно поражает — если на старых фотографиях она предстает хрупкой блондинкой, то сегодня ее фигура представляет собой настоящую гору мышц. На обвинения в использовании стероидов она отвечает категорическим отрицанием, объясняя свои достижения годами упорных тренировок и строжайшей диетой. Этот выбор стал еще одним камнем преткновения в отношениях с родственниками, которые так и не смогли принять решение Анны идти своим путем. Но, как показывает ее история, иногда настоящее счастье — это не соответствовать ожиданиям других, а оставаться верным себе."Ты похожа на трансвестита"Первое время родственники делали вид, что не замечают перемен во внешности Анны. Бабушка, народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина, даже предположила, что внучка просто поправилась. Однако вскоре скрывать недовольство перестали — начались открытые унижения."Мама грубо сказала прямо, что я мужчина. Даже нет, она сказала, что я не мужчина, а что я на трансвестита похожа, — с горечью вспоминает Анна. — Можно же как-то со мной поговорить, даже насчет моего внешнего вида — можно же сесть и обсудить. Ну вот… И это сходу произошло, мы не успели даже поздороваться".После этого разговора мать и дочь не общались почти два года. К бойкоту присоединились младшие братья и бабушка. Единственным, кто первоначально поддержал Анну, был отец.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лидия федосеева-шукшина, вгик