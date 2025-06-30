Рейтинг@Mail.ru
Дочь Шукшиной впервые рассказала о домашнем насилии - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:45 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/shukshina-2026343391.html
Дочь Шукшиной впервые рассказала о домашнем насилии
Дочь Шукшиной впервые рассказала о домашнем насилии - РИА Новости, 30.06.2025
Дочь Шукшиной впервые рассказала о домашнем насилии
Анна Трегубенко, дочь актрисы Марии Шукшиной, впервые подробно рассказала о многолетнем домашнем насилии и травле со стороны матери. Она раскрыла шокирующие... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T19:45:00+03:00
2025-06-30T19:45:00+03:00
шоубиз
лидия федосеева-шукшина
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979376293_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a10c088af09af5e1c11991efb8fc7414.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Анна Трегубенко, дочь актрисы Марии Шукшиной, впервые подробно рассказала о многолетнем домашнем насилии и травле со стороны матери. Она раскрыла шокирующие подробности жизни в знаменитой актерской династии, где статус и репутация оказались важнее детского благополучия."Кровь из носа стала обычным делом"С самого детства Анна столкнулась с жестокостью матери."Мама очень сильно меня била. За уроки, вплоть до кровотечения из носа. Причем доходило до того, что она водила меня лечить к лору, потому что у меня не прекращалась кровь из носа", — вспоминает Трегубенко.Физическое насилие дополнялось эмоциональным. Девочку постоянно сравнивали с другими, критиковали ее внешность и успехи. Ситуация ухудшилась, когда в семье появились младшие братья — Макар, а затем близнецы Фома и Фока.Двойные стандарты воспитания"Когда появились братья, я стала чувствовать себя нелюбимой дочерью. К мальчикам мать относилась совсем по-другому — не била и баловала", — признается Анна.При этом первые 10 лет именно она, будучи студенткой, фактически воспитывала младших детей. Но вместо благодарности получала лишь новые упреки. Повзрослев, Анна столкнулась с тотальным вмешательством матери в ее отношения."Шукшина стала критиковать каждый мой выбор. Ей не нравился ни один из моих парней", — рассказывает дочь.После развода Анны ситуация достигла абсурда. Мария Шукшина не только сблизилась с бывшим зятем, но и открыто демонстрировала ему поддержку."Она водила его на мероприятия, дала деньги на покупку трехкомнатной квартиры, а потом потребовала от меня, чтобы я повлияла на возврат долга", — с горечью отмечает Трегубенко.Боль незапланированного ребенкаКорни конфликта, возможно, кроются в отношении Шукшиной к отцу Анны — переводчику Артему Трегубенко. Братья родились от других мужчин, и это навсегда разделило детей в глазах матери."Я как-то спросила: "Мама, я незапланированный ребенок?" Она ответила: "Да". Абсолютно не стесняясь. Для меня это очень больная тема", — признается Анна.Я не актриса, я — это я: как дочь Марии Шукшиной нашла себя в бодибилдингеНесмотря на ожидания семьи, Анна Трегубенко сознательно отказалась продолжать актерскую династию Шукшиных. Окончив продюсерский факультет ВГИКа, она лишь полтора года проработала по специальности, после чего пробовала себя в совершенно разных сферах — от управления рестораном до рекламного менеджмента."Ну не актриса я ни разу, совсем, — откровенно признается Анна. — В детстве, когда бесконечные "Кинотавры", с мамой съемки, я на нее смотрю — вот такое ощущение, как будто ей нравится. Мне нет".Свое истинное призвание дочь знаменитой актрисы нашла в бодибилдинге. Интерес к этому спорту появился еще в 14 лет, когда она впервые пришла в тренажерный зал. Однако тогда учеба, работа и рождение сына на время отодвинули это увлечение. После беременности Анна вернулась к тренировкам с новой силой, превратив хобби в профессию. Сегодня она не только обладает впечатляющей мускулатурой, но и работает тренером."Я делаю то, что мне нравится, и никого не слушаю, — заявляет Трегубенко. — Тем более я к этому очень долго шла и сейчас просто кайфую от себя, от того, что делаю".Преображение Анны действительно поражает — если на старых фотографиях она предстает хрупкой блондинкой, то сегодня ее фигура представляет собой настоящую гору мышц. На обвинения в использовании стероидов она отвечает категорическим отрицанием, объясняя свои достижения годами упорных тренировок и строжайшей диетой. Этот выбор стал еще одним камнем преткновения в отношениях с родственниками, которые так и не смогли принять решение Анны идти своим путем. Но, как показывает ее история, иногда настоящее счастье — это не соответствовать ожиданиям других, а оставаться верным себе."Ты похожа на трансвестита"Первое время родственники делали вид, что не замечают перемен во внешности Анны. Бабушка, народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина, даже предположила, что внучка просто поправилась. Однако вскоре скрывать недовольство перестали — начались открытые унижения."Мама грубо сказала прямо, что я мужчина. Даже нет, она сказала, что я не мужчина, а что я на трансвестита похожа, — с горечью вспоминает Анна. — Можно же как-то со мной поговорить, даже насчет моего внешнего вида — можно же сесть и обсудить. Ну вот… И это сходу произошло, мы не успели даже поздороваться".После этого разговора мать и дочь не общались почти два года. К бойкоту присоединились младшие братья и бабушка. Единственным, кто первоначально поддержал Анну, был отец.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979376293_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_eaa8f4fcf2908449a9c879d53a827913.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лидия федосеева-шукшина, вгик
Шоубиз, Лидия Федосеева-Шукшина, ВГИК

Дочь Шукшиной впервые рассказала о домашнем насилии

© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Екатерина Чеснокова, социальные сети Анны ШукшинойАнна Шукшина и Мария Шукшина
Анна Шукшина и Мария Шукшина - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Екатерина Чеснокова, социальные сети Анны Шукшиной
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Анна Трегубенко, дочь актрисы Марии Шукшиной, впервые подробно рассказала о многолетнем домашнем насилии и травле со стороны матери. Она раскрыла шокирующие подробности жизни в знаменитой актерской династии, где статус и репутация оказались важнее детского благополучия.

"Кровь из носа стала обычным делом"

С самого детства Анна столкнулась с жестокостью матери.
"Мама очень сильно меня била. За уроки, вплоть до кровотечения из носа. Причем доходило до того, что она водила меня лечить к лору, потому что у меня не прекращалась кровь из носа", — вспоминает Трегубенко.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАнна Шукшина
Анна Шукшина - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Анна Шукшина
Физическое насилие дополнялось эмоциональным. Девочку постоянно сравнивали с другими, критиковали ее внешность и успехи. Ситуация ухудшилась, когда в семье появились младшие братья — Макар, а затем близнецы Фома и Фока.

Двойные стандарты воспитания

"Когда появились братья, я стала чувствовать себя нелюбимой дочерью. К мальчикам мать относилась совсем по-другому — не била и баловала", — признается Анна.
При этом первые 10 лет именно она, будучи студенткой, фактически воспитывала младших детей. Но вместо благодарности получала лишь новые упреки. Повзрослев, Анна столкнулась с тотальным вмешательством матери в ее отношения.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Мария Шукшина
Актриса Мария Шукшина - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Мария Шукшина
"Шукшина стала критиковать каждый мой выбор. Ей не нравился ни один из моих парней", — рассказывает дочь.
После развода Анны ситуация достигла абсурда. Мария Шукшина не только сблизилась с бывшим зятем, но и открыто демонстрировала ему поддержку.
"Она водила его на мероприятия, дала деньги на покупку трехкомнатной квартиры, а потом потребовала от меня, чтобы я повлияла на возврат долга", — с горечью отмечает Трегубенко.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКинотеатр "Иллюзион" открыт после ремонта в Москве
Кинотеатр Иллюзион открыт после ремонта в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Кинотеатр "Иллюзион" открыт после ремонта в Москве

Боль незапланированного ребенка

Корни конфликта, возможно, кроются в отношении Шукшиной к отцу Анны — переводчику Артему Трегубенко. Братья родились от других мужчин, и это навсегда разделило детей в глазах матери.
"Я как-то спросила: "Мама, я незапланированный ребенок?" Она ответила: "Да". Абсолютно не стесняясь. Для меня это очень больная тема", — признается Анна.
© Фото : Социальные сети Марии ШукшинойАнна Шукшина и Мария Шукшина
Анна Шукшина и Мария Шукшина - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Социальные сети Марии Шукшиной
Анна Шукшина и Мария Шукшина

Я не актриса, я — это я: как дочь Марии Шукшиной нашла себя в бодибилдинге

Несмотря на ожидания семьи, Анна Трегубенко сознательно отказалась продолжать актерскую династию Шукшиных. Окончив продюсерский факультет ВГИКа, она лишь полтора года проработала по специальности, после чего пробовала себя в совершенно разных сферах — от управления рестораном до рекламного менеджмента.
"Ну не актриса я ни разу, совсем, — откровенно признается Анна. — В детстве, когда бесконечные "Кинотавры", с мамой съемки, я на нее смотрю — вот такое ощущение, как будто ей нравится. Мне нет".
Скриншот публикации Анны Трегубенко в социальной сети
Скриншот публикации Анны Трегубенко в социальной сети - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Скриншот публикации Анны Трегубенко в социальной сети
Свое истинное призвание дочь знаменитой актрисы нашла в бодибилдинге. Интерес к этому спорту появился еще в 14 лет, когда она впервые пришла в тренажерный зал. Однако тогда учеба, работа и рождение сына на время отодвинули это увлечение. После беременности Анна вернулась к тренировкам с новой силой, превратив хобби в профессию. Сегодня она не только обладает впечатляющей мускулатурой, но и работает тренером.
"Я делаю то, что мне нравится, и никого не слушаю, — заявляет Трегубенко. — Тем более я к этому очень долго шла и сейчас просто кайфую от себя, от того, что делаю".
Преображение Анны действительно поражает — если на старых фотографиях она предстает хрупкой блондинкой, то сегодня ее фигура представляет собой настоящую гору мышц. На обвинения в использовании стероидов она отвечает категорическим отрицанием, объясняя свои достижения годами упорных тренировок и строжайшей диетой. Этот выбор стал еще одним камнем преткновения в отношениях с родственниками, которые так и не смогли принять решение Анны идти своим путем. Но, как показывает ее история, иногда настоящее счастье — это не соответствовать ожиданиям других, а оставаться верным себе.
© Фото : Социальные сети ШукшинойАнна Шукшина
Анна Шукшина - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Социальные сети Шукшиной
Анна Шукшина

"Ты похожа на трансвестита"

Первое время родственники делали вид, что не замечают перемен во внешности Анны. Бабушка, народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина, даже предположила, что внучка просто поправилась. Однако вскоре скрывать недовольство перестали — начались открытые унижения.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЛидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Лидия Федосеева-Шукшина
"Мама грубо сказала прямо, что я мужчина. Даже нет, она сказала, что я не мужчина, а что я на трансвестита похожа, — с горечью вспоминает Анна. — Можно же как-то со мной поговорить, даже насчет моего внешнего вида — можно же сесть и обсудить. Ну вот… И это сходу произошло, мы не успели даже поздороваться".
После этого разговора мать и дочь не общались почти два года. К бойкоту присоединились младшие братья и бабушка. Единственным, кто первоначально поддержал Анну, был отец.
 
ШоубизЛидия Федосеева-ШукшинаВГИК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала