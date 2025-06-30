https://ria.ru/20250630/shtraf-2025970469.html

Юрист рассказал, кому грозит штраф за надомную работу

Юрист рассказал, кому грозит штраф за надомную работу - РИА Новости, 30.06.2025

Юрист рассказал, кому грозит штраф за надомную работу

В квартире можно вести бизнес, если это не мешает соседям и соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Иначе можно получить штраф, рассказал... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T03:15:00+03:00

2025-06-30T03:15:00+03:00

2025-06-30T03:15:00+03:00

общество

жилье

россия

иван соловьев (юрист)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

тсж

бизнес

штрафы

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В квартире можно вести бизнес, если это не мешает соседям и соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Иначе можно получить штраф, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, жилое помещение можно использовать для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности. Но бизнес не должен создавать неудобства соседям, мешать их отдыху или перегружать сети водо- и электроснабжения. Важно соблюдать режим тишины, санитарные нормы норм и правила пожарной безопасности, не захламлять места общего пользования.В квартире запрещено создавать офис, склад, продуктовый магазин, кафе, гостиницу, медицинский кабинет, а также любое производство и вести миссионерскую деятельность."Если говорить о том, чем можно заниматься, то это различные варианты интеллектуальной и творческой работы — репетиторство, коучинг, консультирование, работа в онлайн сфере", — указал эксперт.За использование жилых помещений не по назначению могут вынести предупреждение или оштрафовать.Если жильцам мешает бизнес соседа, вначале следует попросить его прекратить свою деятельность. Если не поможет — жаловаться в УК или ТСЖ, жилинспекцию, Роспотребнадзор, Прокуратуру, а в конечном итоге — в суд. Он имеет полномочия запретить незаконную деятельность в квартире.

https://ria.ru/20250627/signaly-2025694878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, жилье, россия, иван соловьев (юрист), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тсж, бизнес, штрафы