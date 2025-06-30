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Российский боец рассказал о точках запуска БПЛА, выявленных около Шевченко - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:59 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/shevchenko-2026208170.html
Российский боец рассказал о точках запуска БПЛА, выявленных около Шевченко
Российский боец рассказал о точках запуска БПЛА, выявленных около Шевченко - РИА Новости, 30.06.2025
Российский боец рассказал о точках запуска БПЛА, выявленных около Шевченко
В районе населенного пункта Шевченко в ДНР было выявлено более четырехсот точек запуска беспилотников ВСУ, рассказал РИА Новости врио заместителя командира 57-й РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T08:59:00+03:00
2025-06-30T08:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. В районе населенного пункта Шевченко в ДНР было выявлено более четырехсот точек запуска беспилотников ВСУ, рассказал РИА Новости врио заместителя командира 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Прометей". "По пути, по мере продвижения, естественно, вычисляли точки запуска БПЛА противника, уничтожали их. Их было очень много, больше четырех сотен. Продвигались, уничтожали, подбивали - и что тоже сыграло свою роль в окончательном освобождении населенного пункта", - сообщил "Прометей". По словам офицера, для обеспечения продвижения штурмовиков подразделения бригады буквально "ломали укрепрайоны" украинских боевиков. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР. По сообщениям французского издания Figaro, потеря населенного пункта означает утрату Украиной контроля уже над двумя из четырех месторождений лития. В статье отмечается, что сейчас никакое из них не эксплуатируется. Два месторождения - Полоховское и Добра - расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией - Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области. Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.
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донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский боец рассказал о точках запуска БПЛА, выявленных около Шевченко

В районе Шевченко в ДНР выявили более 400 точек запуска украинских БПЛА

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. В районе населенного пункта Шевченко в ДНР было выявлено более четырехсот точек запуска беспилотников ВСУ, рассказал РИА Новости врио заместителя командира 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Прометей".
"По пути, по мере продвижения, естественно, вычисляли точки запуска БПЛА противника, уничтожали их. Их было очень много, больше четырех сотен. Продвигались, уничтожали, подбивали - и что тоже сыграло свою роль в окончательном освобождении населенного пункта", - сообщил "Прометей".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Шевченко в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили Шевченко в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Шевченко в ДНР
По словам офицера, для обеспечения продвижения штурмовиков подразделения бригады буквально "ломали укрепрайоны" украинских боевиков.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР. По сообщениям французского издания Figaro, потеря населенного пункта означает утрату Украиной контроля уже над двумя из четырех месторождений лития. В статье отмечается, что сейчас никакое из них не эксплуатируется. Два месторождения - Полоховское и Добра - расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией - Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области.
Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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