Российский боец рассказал о точках запуска БПЛА, выявленных около Шевченко
В районе Шевченко в ДНР выявили более 400 точек запуска украинских БПЛА
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. В районе населенного пункта Шевченко в ДНР было выявлено более четырехсот точек запуска беспилотников ВСУ, рассказал РИА Новости врио заместителя командира 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Прометей".
"По пути, по мере продвижения, естественно, вычисляли точки запуска БПЛА противника, уничтожали их. Их было очень много, больше четырех сотен. Продвигались, уничтожали, подбивали - и что тоже сыграло свою роль в окончательном освобождении населенного пункта", - сообщил "Прометей".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Шевченко в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Шевченко в ДНР
По словам офицера, для обеспечения продвижения штурмовиков подразделения бригады буквально "ломали укрепрайоны" украинских боевиков.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР. По сообщениям французского издания Figaro, потеря населенного пункта означает утрату Украиной контроля уже над двумя из четырех месторождений лития. В статье отмечается, что сейчас никакое из них не эксплуатируется. Два месторождения - Полоховское и Добра - расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией - Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области.
Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.