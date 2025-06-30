https://ria.ru/20250630/shevchenko-2026208170.html

Российский боец рассказал о точках запуска БПЛА, выявленных около Шевченко

Российский боец рассказал о точках запуска БПЛА, выявленных около Шевченко - РИА Новости, 30.06.2025

Российский боец рассказал о точках запуска БПЛА, выявленных около Шевченко

В районе населенного пункта Шевченко в ДНР было выявлено более четырехсот точек запуска беспилотников ВСУ, рассказал РИА Новости врио заместителя командира 57-й РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T08:59:00+03:00

2025-06-30T08:59:00+03:00

2025-06-30T08:59:00+03:00

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. В районе населенного пункта Шевченко в ДНР было выявлено более четырехсот точек запуска беспилотников ВСУ, рассказал РИА Новости врио заместителя командира 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Прометей". "По пути, по мере продвижения, естественно, вычисляли точки запуска БПЛА противника, уничтожали их. Их было очень много, больше четырех сотен. Продвигались, уничтожали, подбивали - и что тоже сыграло свою роль в окончательном освобождении населенного пункта", - сообщил "Прометей". По словам офицера, для обеспечения продвижения штурмовиков подразделения бригады буквально "ломали укрепрайоны" украинских боевиков. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР. По сообщениям французского издания Figaro, потеря населенного пункта означает утрату Украиной контроля уже над двумя из четырех месторождений лития. В статье отмечается, что сейчас никакое из них не эксплуатируется. Два месторождения - Полоховское и Добра - расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией - Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области. Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026057840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность