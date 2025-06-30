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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 30.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:30:00+03:00
2025-06-30T12:30:00+03:00
2025-06-30T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения "Химера" ГУР в районах населенных пунктов Бессаловка, Писаревка, Новая Сечь, Варачино, Мирополье, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Окоп, Охримовка, Дегтярное, Ольховатка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Волчанск
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли 220 военных и 2 танка в зоне действий "Севера" за сутки