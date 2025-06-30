https://ria.ru/20250630/serbiya-2026223337.html

Лавров прокомментировал беспорядки в Сербии

Лавров прокомментировал беспорядки в Сербии - РИА Новости, 30.06.2025

Лавров прокомментировал беспорядки в Сербии

Россия надеется, что протесты в Сербии будут урегулированы на основе конституции и законов страны, Москва отмечает готовность сербского руководства к диалогу с... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:15:00+03:00

2025-06-30T10:15:00+03:00

2025-06-30T10:33:00+03:00

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 30 июн - РИА Новости. Россия надеется, что протесты в Сербии будут урегулированы на основе конституции и законов страны, Москва отмечает готовность сербского руководства к диалогу с протестующими, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы за этой ситуацией следим, мы заинтересованы в том, чтобы эти волнения были успокоены, как и сказал президент Сербии (Александр) Вучич, на основе конституции и законов этого дружественного нам государства", - сказал Лавров журналистам."Мы надеемся, что западные страны, которые обычно всегда пытаются воспользоваться теми или иными внутренними событиями в различных странах для того, чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам других партнеров соответствующей страны, надеемся, что они не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями", - пояснил министр.Он отметил, что в Москве выступают за то, чтобы протестующие в Сербии "строго придерживались законов Сербии"."Отмечаем готовность сербского руководства к диалогу. Именно диалог является путем урегулирования любых вопросов", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20250629/serbiya-2026129499.html

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Студенты блокируют дороги в Белграде во время антиправительственных протестов Студенты блокируют дороги в Белграде во время антиправительственных протестов 2025-06-30T10:15 true PT3M10S

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сербия, в мире, россия, сергей лавров, москва, беспорядки в белграде