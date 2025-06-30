Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал беспорядки в Сербии - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 30.06.2025 (обновлено: 10:33 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/serbiya-2026223337.html
Лавров прокомментировал беспорядки в Сербии
Лавров прокомментировал беспорядки в Сербии - РИА Новости, 30.06.2025
Лавров прокомментировал беспорядки в Сербии
Россия надеется, что протесты в Сербии будут урегулированы на основе конституции и законов страны, Москва отмечает готовность сербского руководства к диалогу с... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:15:00+03:00
2025-06-30T10:33:00+03:00
сербия
в мире
россия
сергей лавров
москва
беспорядки в белграде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026065742_138:0:1603:824_1920x0_80_0_0_ef1fb5e5b2deed7d26bfe04fd3aaf6cc.png
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 30 июн - РИА Новости. Россия надеется, что протесты в Сербии будут урегулированы на основе конституции и законов страны, Москва отмечает готовность сербского руководства к диалогу с протестующими, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы за этой ситуацией следим, мы заинтересованы в том, чтобы эти волнения были успокоены, как и сказал президент Сербии (Александр) Вучич, на основе конституции и законов этого дружественного нам государства", - сказал Лавров журналистам."Мы надеемся, что западные страны, которые обычно всегда пытаются воспользоваться теми или иными внутренними событиями в различных странах для того, чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам других партнеров соответствующей страны, надеемся, что они не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями", - пояснил министр.Он отметил, что в Москве выступают за то, чтобы протестующие в Сербии "строго придерживались законов Сербии"."Отмечаем готовность сербского руководства к диалогу. Именно диалог является путем урегулирования любых вопросов", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20250629/serbiya-2026129499.html
сербия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Студенты блокируют дороги в Белграде во время антиправительственных протестов
Студенты блокируют дороги в Белграде во время антиправительственных протестов
2025-06-30T10:15
true
PT3M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026065742_321:0:1420:824_1920x0_80_0_0_650e922aecd863bba38638211841bffa.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, в мире, россия, сергей лавров, москва, беспорядки в белграде
Сербия, В мире, Россия, Сергей Лавров, Москва, Беспорядки в Белграде
Лавров прокомментировал беспорядки в Сербии

Лавров: РФ надеется, что Запад не будет заниматься цветной революцией в Сербии

© ФотоПротест оппозиции и студентов в Сербии
Протест оппозиции и студентов в Сербии - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото
Протест оппозиции и студентов в Сербии
Читать ria.ru в
Дзен
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 30 июн - РИА Новости. Россия надеется, что протесты в Сербии будут урегулированы на основе конституции и законов страны, Москва отмечает готовность сербского руководства к диалогу с протестующими, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы за этой ситуацией следим, мы заинтересованы в том, чтобы эти волнения были успокоены, как и сказал президент Сербии (Александр) Вучич, на основе конституции и законов этого дружественного нам государства", - сказал Лавров журналистам.
"Мы надеемся, что западные страны, которые обычно всегда пытаются воспользоваться теми или иными внутренними событиями в различных странах для того, чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам других партнеров соответствующей страны, надеемся, что они не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями", - пояснил министр.
Он отметил, что в Москве выступают за то, чтобы протестующие в Сербии "строго придерживались законов Сербии".
"Отмечаем готовность сербского руководства к диалогу. Именно диалог является путем урегулирования любых вопросов", - заключил Лавров.
Антиправительственный митинге в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Вучич рассказал, к чему привели протесты в Сербии
29 июня, 12:44
 
СербияВ миреРоссияСергей ЛавровМоскваБеспорядки в Белграде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала