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Глава правящей в Сербии партии призвал госорганы снять блокаду трасс - РИА Новости, 30.06.2025
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01:14 30.06.2025 (обновлено: 01:20 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/serbija-2026185481.html
Глава правящей в Сербии партии призвал госорганы снять блокаду трасс
Глава правящей в Сербии партии призвал госорганы снять блокаду трасс - РИА Новости, 30.06.2025
Глава правящей в Сербии партии призвал госорганы снять блокаду трасс
Глава правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич в соцстеи Х призвал госорганы снять блокаду трасс в стране протестующими студентами и сторонниками... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T01:14:00+03:00
2025-06-30T01:20:00+03:00
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сербия
белград (город)
милош вучевич
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БЕЛГРАД, 30 июн - РИА Новости. Глава правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич в соцстеи Х призвал госорганы снять блокаду трасс в стране протестующими студентами и сторонниками оппозиции. Протестующие в Сербии студенты сообщили в соцсетях в ночь на понедельник о блокировании дорог и транспортных развязок в 24 точках в Белграде и 18 городах страны. "Мы не смеем позволять экстремистам блокировать и парализовать страну и провоцировать насилие больших масштабов, это недвусмысленно их единственная цель. Требуем от уполномоченных органов в самые короткие сроки отреагировать и обеспечить гражданам нормальную деятельность. Стоп насилию!" - написал Вучевич. Госорганы пока не выступили с сообщением по этому поводу, в соцсетях протестующие распространяют видео перекрытых трасс, зачастую с использованием мусорных контейнеров и других подручных материалов. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). В воскресенье они добавили третье требование – об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня. Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников. Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс- премьер Ана Брнабич.
https://ria.ru/20250630/serbija-2026183903.html
https://ria.ru/20250629/serbiya-2026129499.html
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в мире, здоровье - общество, сербия, белград (город), милош вучевич, ивица дачич, александр вучич
В мире, Здоровье - Общество, Сербия, Белград (город), Милош Вучевич, Ивица Дачич, Александр Вучич
Глава правящей в Сербии партии призвал госорганы снять блокаду трасс

Вучевич призвал госорганы снять блокаду трасс, организованную протестующими

© AP Photo / Darko VojinovicПолиция проводит задержание в ходе беспорядков в Сербии
Полиция проводит задержание в ходе беспорядков в Сербии - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Полиция проводит задержание в ходе беспорядков в Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 июн - РИА Новости. Глава правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич в соцстеи Х призвал госорганы снять блокаду трасс в стране протестующими студентами и сторонниками оппозиции.
Протестующие в Сербии студенты сообщили в соцсетях в ночь на понедельник о блокировании дорог и транспортных развязок в 24 точках в Белграде и 18 городах страны.
Протест студентов и сторонников оппозиции в Сербии - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Протестующие студенты блокировали дороги в 19 сербских городах
00:56
"Мы не смеем позволять экстремистам блокировать и парализовать страну и провоцировать насилие больших масштабов, это недвусмысленно их единственная цель. Требуем от уполномоченных органов в самые короткие сроки отреагировать и обеспечить гражданам нормальную деятельность. Стоп насилию!" - написал Вучевич.
Госорганы пока не выступили с сообщением по этому поводу, в соцсетях протестующие распространяют видео перекрытых трасс, зачастую с использованием мусорных контейнеров и других подручных материалов.
В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). В воскресенье они добавили третье требование – об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня.
Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами.
Антиправительственный митинге в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Вучич рассказал, к чему привели протесты в Сербии
Вчера, 12:44
Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших.
МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.
Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс- премьер Ана Брнабич.
Протесты студентов и оппозиции в Сербии - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии
Вчера, 01:11
 
В миреЗдоровье - ОбществоСербияБелград (город)Милош ВучевичИвица ДачичАлександр Вучич
 
 
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