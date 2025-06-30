Глава правящей в Сербии партии призвал госорганы снять блокаду трасс
Вучевич призвал госорганы снять блокаду трасс, организованную протестующими
© AP Photo / Darko VojinovicПолиция проводит задержание в ходе беспорядков в Сербии
© AP Photo / Darko Vojinovic
Полиция проводит задержание в ходе беспорядков в Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 июн - РИА Новости. Глава правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич в соцстеи Х призвал госорганы снять блокаду трасс в стране протестующими студентами и сторонниками оппозиции.
"Мы не смеем позволять экстремистам блокировать и парализовать страну и провоцировать насилие больших масштабов, это недвусмысленно их единственная цель. Требуем от уполномоченных органов в самые короткие сроки отреагировать и обеспечить гражданам нормальную деятельность. Стоп насилию!" - написал Вучевич.
Госорганы пока не выступили с сообщением по этому поводу, в соцсетях протестующие распространяют видео перекрытых трасс, зачастую с использованием мусорных контейнеров и других подручных материалов.
В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). В воскресенье они добавили третье требование – об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня.
Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами.
Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших.
МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.
Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс- премьер Ана Брнабич.