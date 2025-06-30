https://ria.ru/20250630/senator-2026392361.html

Сенатор рассказал об истинном отношении Зеленского к ВСУ

Сенатор рассказал об истинном отношении Зеленского к ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025

Сенатор рассказал об истинном отношении Зеленского к ВСУ

Село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области стало лакмусовой бумажкой истинного отношения Владимира Зеленского к военнослужащим ВСУ, заявил РИА... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T20:58:00+03:00

2025-06-30T20:58:00+03:00

2025-06-30T20:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

херсонская область

россия

владимир зеленский

игорь кастюкевич

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области стало лакмусовой бумажкой истинного отношения Владимира Зеленского к военнослужащим ВСУ, заявил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич. Ранее издание "Общественное. Новости" сообщило, что родственники пропавших в селе Крынки военных ВСУ провели митинг в Киеве, требуя ускорить поиски двух тысяч солдат, судьба которых неизвестна уже год. "Крынки - это лакмусовая бумага истинного отношения Зеленского к личному составу ВСУ. Ему, мягко говоря, плевать на потери и на людей. Крынки были нужны киевскому режиму как объект пропаганды, не более того", - сказал Кастюкевич. По его словам, несколько тысяч жизней Зеленский оценил в одну строчку для западных таблоидов относительно "закрепления на левом берегу Днепра". "Выбить врага из Крынок для российских военнослужащих было делом времени. Реальное же количество погибших военных ВСУ в Крынках гораздо больше того, что официально озвучивают, потому что долгое время украинское начальство не могло смирится с потерей плацдарма и продолжало отправлять туда людей на верную смерть", - сказал сенатор. Кастюкевич подчеркнул, что Крынки, по данным Минобороны России, "с билетом в один конец посетило" несколько бригад корпуса морской пехоты ВСУ. "Значительная часть либо утонула, либо их тела не смогли вывезти с левого берега Днепра", - сказал сенатор. Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года, но были оттуда выбиты, а само село и окрестности зачищены. Позже они предприняли безуспешные попытки форсировать Днепр и закрепиться выше по течению реки, в районе поселка Днепряны. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в июле 2024 года заявил РИА Новости, что ВСУ при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до пяти тысяч военных. При этом украинское издание "Следствие.Инфо" сообщало тогда, что с октября 2023 года по июнь 2024 года в селе Крынки "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021564852.html

https://ria.ru/20250628/trebovanie-2026028952.html

https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022230034.html

днепр (река)

херсонская область

россия

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днепр (река), херсонская область , россия, владимир зеленский, игорь кастюкевич, владимир сальдо, вооруженные силы украины