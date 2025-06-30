https://ria.ru/20250630/sbu-2026188166.html

СБУ объявила в розыск российского блогера Акима Апачева

СБУ объявила в розыск российского блогера Акима Апачева - РИА Новости, 30.06.2025

СБУ объявила в розыск российского блогера Акима Апачева

Российский блогер и певец Аким Апачев (Аким Гасанов) объявлен в розыск службой безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинских органов власти,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T02:06:00+03:00

2025-06-30T02:06:00+03:00

2025-06-30T02:06:00+03:00

в мире

аким апачев

служба безопасности украины

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский блогер и певец Аким Апачев (Аким Гасанов) объявлен в розыск службой безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинских органов власти, выяснило РИА Новости. Апачев был объявлен в розыск 8 мая 2024 года. На сайте СБУ блогер указан как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Аким Апачев - бывший военный корреспондент, российский певец и блогер.

https://ria.ru/20250618/leps-2023458699.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аким апачев, служба безопасности украины