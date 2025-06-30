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СБУ объявила в розыск российского блогера Акима Апачева - РИА Новости, 30.06.2025
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02:06 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/sbu-2026188166.html
СБУ объявила в розыск российского блогера Акима Апачева
СБУ объявила в розыск российского блогера Акима Апачева - РИА Новости, 30.06.2025
СБУ объявила в розыск российского блогера Акима Апачева
Российский блогер и певец Аким Апачев (Аким Гасанов) объявлен в розыск службой безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинских органов власти,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T02:06:00+03:00
2025-06-30T02:06:00+03:00
в мире
аким апачев
служба безопасности украины
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский блогер и певец Аким Апачев (Аким Гасанов) объявлен в розыск службой безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинских органов власти, выяснило РИА Новости. Апачев был объявлен в розыск 8 мая 2024 года. На сайте СБУ блогер указан как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Аким Апачев - бывший военный корреспондент, российский певец и блогер.
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в мире, аким апачев, служба безопасности украины
В мире, Аким Апачев, Служба безопасности Украины
СБУ объявила в розыск российского блогера Акима Апачева

СБУ объявила в розыск блогера Апачева, который якобы скрывается от следствия

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМузыкант Аким Апачев
Музыкант Аким Апачев - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Музыкант Аким Апачев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский блогер и певец Аким Апачев (Аким Гасанов) объявлен в розыск службой безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинских органов власти, выяснило РИА Новости.
Апачев был объявлен в розыск 8 мая 2024 года. На сайте СБУ блогер указан как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.
Аким Апачев - бывший военный корреспондент, российский певец и блогер.
Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СБУ объявила в розыск Григория Лепса
18 июня, 05:14
 
В миреАким АпачевСлужба безопасности Украины
 
 
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