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В ДНР пресекли канал незаконной добычи краснокнижных рыб - РИА Новости, 30.06.2025
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09:45 30.06.2025
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В ДНР пресекли канал незаконной добычи краснокнижных рыб
В ДНР пресекли канал незаконной добычи краснокнижных рыб - РИА Новости, 30.06.2025
В ДНР пресекли канал незаконной добычи краснокнижных рыб
ФСБ пресекла канал незаконной добычи особо ценных видов рыб, занесенных в Красную книгу, из Азовского моря в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:45:00+03:00
2025-06-30T09:45:00+03:00
происшествия
россия
донецкая народная республика
азовское море
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. ФСБ пресекла канал незаконной добычи особо ценных видов рыб, занесенных в Красную книгу, из Азовского моря в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий регионального Управления ФСБ России и Росгвардии задержаны двое жителей республики, причастные к незаконным добыче и сбыту особо ценных видов рыб, занесенных в Красную книгу России", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что задержанные по предварительному сговору выловили из акватории Азовского моря 74 особи редких осетровых рыб, организовали их хранение и дальнейшую продажу. Оперативные материалы переданы в региональное Следственное Управление СК России для принятия процессуального решения. В свою очередь в СУСК России по ДНР отметили, что уголовное дело в отношении двух мужчин уже возбуждено. "Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, они подозреваются в незаконной добыче, перевозке и хранении особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами Российской Федерации, совершенными кругом лиц по предварительному сговору. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы УФСБ России по ДНР", - заявил старший помощник руководителя управления следственного комитета РФ по ДНР Илья Маряшин.
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происшествия, россия, донецкая народная республика, азовское море, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Азовское море, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР пресекли канал незаконной добычи краснокнижных рыб

В ДНР пресекли канал незаконной добычи краснокнижных рыб из Азовского моря

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкРыбалка
Рыбалка - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. ФСБ пресекла канал незаконной добычи особо ценных видов рыб, занесенных в Красную книгу, из Азовского моря в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"В результате совместных мероприятий регионального Управления ФСБ России и Росгвардии задержаны двое жителей республики, причастные к незаконным добыче и сбыту особо ценных видов рыб, занесенных в Красную книгу России", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что задержанные по предварительному сговору выловили из акватории Азовского моря 74 особи редких осетровых рыб, организовали их хранение и дальнейшую продажу.
Оперативные материалы переданы в региональное Следственное Управление СК России для принятия процессуального решения. В свою очередь в СУСК России по ДНР отметили, что уголовное дело в отношении двух мужчин уже возбуждено.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, они подозреваются в незаконной добыче, перевозке и хранении особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами Российской Федерации, совершенными кругом лиц по предварительному сговору. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы УФСБ России по ДНР", - заявил старший помощник руководителя управления следственного комитета РФ по ДНР Илья Маряшин.
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