https://ria.ru/20250630/ryby-2026215414.html

В ДНР пресекли канал незаконной добычи краснокнижных рыб

В ДНР пресекли канал незаконной добычи краснокнижных рыб - РИА Новости, 30.06.2025

В ДНР пресекли канал незаконной добычи краснокнижных рыб

ФСБ пресекла канал незаконной добычи особо ценных видов рыб, занесенных в Красную книгу, из Азовского моря в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:45:00+03:00

2025-06-30T09:45:00+03:00

2025-06-30T09:45:00+03:00

происшествия

россия

донецкая народная республика

азовское море

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894605087_0:165:3348:2048_1920x0_80_0_0_302a7d424a47f38a0efc879cfb9eb8ff.jpg

ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. ФСБ пресекла канал незаконной добычи особо ценных видов рыб, занесенных в Красную книгу, из Азовского моря в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий регионального Управления ФСБ России и Росгвардии задержаны двое жителей республики, причастные к незаконным добыче и сбыту особо ценных видов рыб, занесенных в Красную книгу России", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что задержанные по предварительному сговору выловили из акватории Азовского моря 74 особи редких осетровых рыб, организовали их хранение и дальнейшую продажу. Оперативные материалы переданы в региональное Следственное Управление СК России для принятия процессуального решения. В свою очередь в СУСК России по ДНР отметили, что уголовное дело в отношении двух мужчин уже возбуждено. "Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, они подозреваются в незаконной добыче, перевозке и хранении особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами Российской Федерации, совершенными кругом лиц по предварительному сговору. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы УФСБ России по ДНР", - заявил старший помощник руководителя управления следственного комитета РФ по ДНР Илья Маряшин.

https://ria.ru/20250218/primore-1999968187.html

https://ria.ru/20250212/chukotka-1998770079.html

россия

донецкая народная республика

азовское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, донецкая народная республика, азовское море, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)