https://ria.ru/20250630/rubl-2026303012.html

ЦБ: цифровой рубль может стать привычным способом расчетов через семь лет

ЦБ: цифровой рубль может стать привычным способом расчетов через семь лет - РИА Новости, 30.06.2025

ЦБ: цифровой рубль может стать привычным способом расчетов через семь лет

Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет, сообщается в материалах регулятора. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:27:00+03:00

2025-06-30T14:27:00+03:00

2025-06-30T14:27:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

технологии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет, сообщается в материалах регулятора. "В перспективе платформа цифрового рубля может стать не только централизованной платформой для платежей и переводов, но и основой для внедрения инноваций во многих отраслях экономики. Мы рассчитываем, что привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, цифровой рубль станет на горизонте 5-7 лет", - говорится в материалах ЦБ.

https://ria.ru/20250626/rubl-2025488968.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), технологии